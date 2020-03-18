Максим Степанов купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні



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Максим Степанов також зазначив, що на Одещині є гостра потреба в засобах індивідуального захисту.

Меценат вже передав апарат в Одеську інфекційну лікарню

Ексгубернатор Одеської області Максим Степанов придбав апарат штучної вентиляції легенів для Одеської інфекційної лікарні. Про це він повідомив у своєму блозі у Facebook.

«Друзі, вдалося знайти апарат штучної вентиляції легенів SV Aura Profi. Це були найскладніші пошуки в моєму житті. Апарат вже передав в Одеську інфекційну лікарню», – написав Максим Степанов.

Зауважимо, що апарати штучної вентиляції легенів – перша необхідність для пацієнтів із тяжкою формою COVID-19. Виробники не встигають задовольняти замовлення лікарень. Водночас, як відомо, без апарата ШВЛ врятувати людину з ускладненням від коронавірусу просто неможливо.

Максим Степанов також зазначив, що в регіоні є гостра потреба в засобах індивідуального захисту. «З засобами індивідуального захисту ситуація ще складніша. Шукаємо, збираємо по крихтах», – написав політик.

Так, запас одноразових костюмів біологічного захисту в Одесі – 150 штук при потребі в 7600 на добу. Ексглава Одеської ОДА закликав усіх згуртуватися навколо загрози вірусу.

«Вперше хочу скористатися силою фейсбуку. Друзі, не проходьте повз. Прохання до всіх, у кого є фінансова можливість або вихід на виробників або постачальників, долучайтесь. Допомагаймо одне одному», – зазначив політик.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив про необхідність вжити невідкладних заходів для порятунку української економіки.