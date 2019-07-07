Свято Івана Купала - що не можна робити 7 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 липня - Івана Купала

Головними традиціями Івана Купала вважаються обмивання водою і очищення вогнем

Сьогодні, 7 липня, відзначають Івана Купала. За народним календарем 7 липня називали так: Іванов день, Івана Купали чи Купала, Іван-травник, купальник, перший покіс.

Православна церква в цей день святкує Різдво Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.

Наші предки Іоанна Хрестителя прозвали Іван Купала. В народному уявленні християнський святий Іоанн Предтеча з’єднався з язичницьким божеством родючості і Літнього Сонця. Іванов день – один з найдавніших і шанованих свят на Русі, в якому брало участь все населення. Це свято шанування води і сонця.

Традиції свята

Головними традиціями Івана Купала вважаються обмивання водою і очищення вогнем. Для тих, хто хоче омолодити душу і тіло, а також повеселитися від душі, існує безліч різноманітних купальських обрядів. В цей час також прийнято ворожити, а найпопулярніше ворожіння – на вінках.

Згідно з повір’ям, в Іванов день «відкриваються» земля і небо, вода набуває чудову силу, птиці та звірі починають говорити. Знахарі 7 липня ходили в ліс по трави і коріння, вірячи, що в цей час всі рослини мають дивовижну цілющу силу. Зібрати трави і коріння потрібно до сходу сонця, поки їх не обпалили сонячні промені.

В день Івана Купала обов'язково треба було зануритися у водойму між ранковою та обідньою службою в церкві, оскільки вважалося, що це дозволить вилікуватися від усіх хвороб.

Наші предки вірили, що з 7 липня і до Ілллі (2 серпня) водойми покидала вся нечисть.

Говорили, що 7 липня не купається тільки чаклун, а тому уважно спостерігали за сусідами.

До сходу або при сході сонця збирали росу, яка вважається цілющою при очних хворобах. Щоб вилікуватися від недуг, людина повинна нею умитися. Ще купальською росою кропили ліжка, щоб не водилися клопи, і стіни, щоб в будинку не було тарганів.

Народні прикмети

Головна прикмета дня: хто знайде таємничий цвіт папороті, той отримає дар передбачення.

Якщо в цю ніч зоряно, то буде багато грибів.

Якщо в Іванів день гроза, то горіхів вродить мало і більшість з них будуть порожніми.

Сильна роса – до врожаю огірків.

Якщо в цей день дощ заплаче, то через 5 днів сонце засміється.

Цикади скрекочуть – до жаркого дня.

Зарості верби на вітру шумлять – до зливи.

Аромат польових квітів посилився – до дощу.

Хто скупається у водоймі на Івана Купала, той позбудеться від всіх хвороб.

Листя папороті чоловічого донизу закручуються – до теплого і сонячного дня.

Якщо сон з 6 на 7 липня і збудеться, то дуже не скоро. Сновидіння, побачене вдень 7 липня, може здійснитися через пів року. Якщо цього не відбулося, то вже не варто чекати його здійснення.

Що не можна робити сьогодні

За повір'ям, селяни днем замикають коней, щоб їх не змогли вкрасти відьми й відправитися на них на шабаш. Живим кінь звідти не повернеться. Для захисту від відьом в кутах скотарні ставили вирвані з коренем осики або встромляли осикові гілки.

Також не варто забувати про обережність. В Іванов день змія-мідянка на добу набуває зір і робиться вкрай небезпечною. Вона може кинутися на людину і вкусити її. Стверджували, що людина, вкушена змією в Іванов день, скоро помре.