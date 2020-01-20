Сюмар: Конкурс до Нацради може запустити переділ телеринку



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Нардеп Вікторія Сюмар у минулому скликанні очолювала комітет зі свободи слова

Депутатка зазначає, що «достатньо сформувати свою Нацраду і дати їй можливість позасудово припиняти дію ліцензій – і переділ відбудеться на раз-два-три»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в Україні завжди була системою балансів між різними телегрупами. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

«Не секрет, що до неї входили представники цих груп, які добре розуміли їхні потреби і створювали правила гри. Зараз ми можемо отримати дуже серйозний перекіс через монобільшість плюс не треба забувати, що ще чотири члени призначаються президентом. Якщо ми отримаємо всіх представників від однієї медіагрупи, то це буде тотальне домінування і вперше в історії відбудеться порушення балансу. Чим це нам вилізе – велике питання», - зазначила депутатка.

Сюмар наголосила, що саме тому цей конкурс на заміщення посад трьох членів Нацради буде важливим тестом – чи буде переділ ринку, чи буде дотриманий баланс.

На питання «Главкома», в чому може полягати цей переділ - Коломойський відіжме собі холдинг Пінчука, депутатка відповіла: «А чому б ні?».

«Якщо в тебе є такий інструмент як Нацрада і монобільшість, яка може закони продукувати. Достатньо сформувати свою Нацраду і дати їй можливість позасудово припиняти дію ліцензій – і переділ відбудеться на раз-два-три», - резюмувала депутатка.

Нагадаємо, 31 жовтня 2019 року Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, призначених квотою парламенту і повноваження яких завершилися.

Раніше повідомлялося, що вступив у дію закон про звільнення і призначення членів Нацради.

Закон, зокрема, визначає, що профільний комітет (нині - Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики) зобов'язується за 90 днів до припинення повноважень членів Нацради оприлюднити у ЗМІ та направити фракціям і групам парламенту оголошення про відбір кандидатур на відповідні вакантні посади. Попередня редакція закону містила норму, за якою конкурс оголошувався протягом трьох днів із дня припинення повноважень членів регулятора.

Як повідомлялося, термін повноважень трьох членів Національної ради, призначених парламентом, - Ольги Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, - закінчився 4 липня 2019 року. Але члени Національної ради працюють, доки парламент не ухвалить відповідного рішення. Після цього, за процедурою, має бути оголошено конкурс на заміщення цих посад. Уже після нових призначень обирається голова Національної ради.