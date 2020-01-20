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    Нацрада закуповує обладнання для моніторингу дотримання квот – Сюмар

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    Нацрада закуповує обладнання для моніторингу дотримання квот – Сюмар

    За виконанням мовних квот на телебаченні і радіо почнуть слідкувати спеціальні комп'ютерні програми

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар в інтерв'ю «Главкому» розповіла, що наразі Національна рада з питань телебачення та радіомовлення планує істотно збільшити свої ресурси, аби моніторити виконання мовних квот.

    «Вони зараз хочуть закупити новий моніторинговий центр, який фактично забезпечив би моніторинг», - пояснила вона.

    Сюмар розповіла, що це перш за все мають бути потужні комп’ютери, які містять програми, що відслідковуватимуть виконання відповідного закону телеканалами і радіостанціями.

    «Ми мусимо забезпечити моніторинг, бо невиконання законів про квоти підриває довіру до законів взагалі. Окрім того, ці закони позитивно стимулюють виробництво в інформаційній і культурній сфері, тому це важливе зобов’язання нацрегулятора», - зазначила депутатка.

    До слова, на думку Сюмар, впровадження українських квот на телебаченні призвели до того, що вітчизняні продакшн студії почали знімати більше різних програм. Зокрема, від впровадження квот «виграв» і «95 Квартал», який очолював нинішній президент Володимир Зеленський.

    Зазначимо, що Вікторія Сюмар була драйвером прийняття законопроєкту про мовні квоти на телебачення та радіо. З жовтня минулого року для телебачення діє «залізна» норма про 75% україномовного продукту, для радіо – 35% (60% для ведучих).

     Більше читайте в матеріалі «Главкома»:

     Вікторія Сюмар: Майже всі власники великих телеканалів домовилися з владою

    ЗМІ телебачення депутат радіо закон українська мова Вікторія Сюмар
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