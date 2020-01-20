Сюмар: Майже всі власники великих телеканалів домовились із владою



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Депутатка зазначає, що і рейтинги Опоплатформи, і тієї ж «Європейської солідарності» тримаються інформаційними каналами, які значною мірою знаходяться в орбіті цих політичних сил

Майже всі власники великих каналів домовилися з владою, бо їм потрібні добрі стосунки з нею. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар, відповідаючи на питання, чи не виглядає як передпродажна підготовка затіяна «трансформація» «Старлайту» (медіахолдинг мільярдера Віктора Пінчука).

«Скільки я пам’ятаю, всі постійно говорять, що у Пінчука триває передпродажна підготовка. Я це чую останніх років десять, а то і більше. Тим не менш, давайте будемо відверті, сьогодні майже всі власники великих каналів домовилися з владою, бо їм потрібні добрі стосунки з нею», - наголосила депутатка.

Відповідаючи на питання «Главкома» чи не вважає вона, що новий інформаційний канал потрібен Ринату Ахметову, щоб влада його краще чула, Сюмар відповіла, що аудиторія великих каналів і аудиторія інформаційних каналів дещо різні.

«Думаю, що появу цього каналу треба розглядати в контексті вічної конкуренції Опоблоку з Опоплатформою. Коли кажуть, що у Пінчука все постійно виглядає як передпродажна підготовка, то не зрозуміло, що ж він без своїх телеканалів пропонуватиме владі. Він же їй цікавий в першу чергу своїм медіахолдингом. Так само як і Ринат Ахметов, на каналі якого виходить ток-шоу «Свобода слова» Савіка Шустера. Про роль «плюсів» я взагалі не буду говорити, бо всі розуміють, що без них, очевидно, не було б такої переможної історії Володимира Зеленського», - вважає вона.

Сюмар зазначила, що і рейтинги Опоплатформи, і тієї ж «Європейської солідарності» тримаються інформаційними каналами, які значною мірою знаходяться в орбіті цих політичних сил. «Тому безперечно медіа лишаються великим інструментом політики», - резюмувала депутатка.