Говорить і показує Пінчук. Медіахолдингом олігарха тепер заправляють росіяни

Бізнесмени Олена та Віктор Пінчук вже не перший рік шукають покупця для свого медіахолдингу StarLightMedia Фото:Станіслав Груздєв, Главком

Провідна телевізійна група переживає глобальні зміни. Перед продажем?

Один з найбільших українських медіахолдингів StarLightMedia переживає глобальні зміни. За інформацією «Главкома», бізнесмен Віктор Пінчук вже не перший рік шукає покупця. Але тепер заради продажу він затіяв масштабну реструктуризацію холдингу. Вона триває вже майже півроку. Головна мета – максимально знизити витрати, продемонструвавши потенційним покупцям, що телеканали генерують прибуток.

Холдинг StarLightMedia належить кіпрській StarLight Media Ltd. До нього входять телеканали «Новий», ICTV, СТБ, ОЦЕ, М1 та М2. Перші три з них належать до «великої шістки» українських телемовників, а вся група займає впевнене перше місце за глядацькою аудиторією. При цьому аудиторія різноманітна: найменш рейтинговий з великих каналів StarLightMedia – «Новий» – орієнтується на молодь, СТБ – на жінок, а ICTV – на чоловіків. Проте поки медіагрупа генерує збитки для своїх власників. Саме тому останні півроку StarLightMedia активно трансформують. Одна з заявлених задач трансформації – стати прибутковою медіагрупою.

Розмови про можливий продаж медіаресурсів Пінчука курсують не перший рік. За даними джерел «Главкома», олігарх, який все більше відходить від політики, давно розчарувався в телебізнесі, який вимагає постійних дотацій.

Експерти галузі визнають, що масштабним та якісним шоу, якими славився телеканал СТБ, могло позаздрити, наприклад, польське телебачення, і це при тому, що рекламний ринок у сусідів більший в рази. І драматичне падіння української економіки оптимізму телемагнатам не додало: звісно, канали в руках – це добре, але вони стали надто обтяжливими, щоб їх утримувати у проміжках між виборами. А стягування плати за трансляцію з провайдерів (а відповідно з глядачів) кардинально ситуацію не поліпшило.

Раніше Пінчук вже позбавлявся від своїх медіа. Першими він зрікся друкованих та інтернет-видань. Мільярдер втратив вигідний момент зробити це до 2010 року, тому потім збував все даром, коли ці активи перебували в малопривабливому стані. У 2014 році він умив руки, передавши випуск друкованих тижневика «Інвестгазета» та провідної бізнес-щоденки «Дело». А в 2016-му продав легенду української преси формату daily «Факти та коментарі» її головному редактору Олександру Швецю. Деталі угоди не розголошувались, але сумнівно, що Пінчук дуже на ній «наварився».

Джерела «Главкому» також стверджують, що в 2014-му сімейство Пінчуків мало серйозні наміри продати і групу StarLightMedia. Серед ймовірних покупців тоді були і росіяни, проте події на Донбасі та в Криму скорегували ці плани.

Тепер Пінчук знову в активному пошуку. Серед потенційних покупців експерти ринку називають структури, близькі до чинного президента Петра Порошенка, та одіозного Віктора Медведчука, кума Путіна, який останнім часом вже взяв під контроль кілька інформаційних телеканалів.

У музичних каналах М1 та М2 сімейство Пінчуків мають партнера – екс-нардепа, засновника фестивалю «Таврійські ігри» Миколу Баграєва.

Нашестя росіян

16 серпня минулого року StarLightMedia зібрала 4 тисячі своїх співробітників в палаці «Україна». Це був не звичайний тімбілдінг чи корпоратив, а презентація проекту «Трансформація». Він мав запустити революційні зміни в холдингу. Топ-менеджмент зі сцени поставив задачі зберегти лідерські позиції, перебудувати бізнес-процеси в групі та підвищити ефективність управління.

Влітку минулого року в палаці «Україна» StarLightMedia презентувала план «Трансформація»

Що послідувало за цими загальними фразами? Всі підрозділи групи (окрім музичних каналів) планувалось об’єднати в чотири дивізіони: «Мовлення», «Виробництво», «Новини» та «Центри експертиз». Результатом таких рухів мали стати зокрема оптимізація витрат та об’єднання продакшн каналів на єдиній території.

Але рядовий персонал на тій зустрічі більше хвилювало, чи не означає така «трансформація» скорочення робочих місць. З вуст керівництва пролунали туманні обіцянки, що ясність щодо кількості робочих рук, необхідних для функціонування нової оргструктури, наступить ближче до кінця року.

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Першою жертвою «трансформації» став СЕО медіахолдингу та генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський (керував каналом 15 років, з яких сім очолював усю групу). Він пішов, а тим часом у StarLightMedia зайшли одразу кілька російських медіа-менеджерів. Формально Бородянський працював до 15 грудня, однак новачки за останні кілька місяців минулого року паралельно вже провадили бурхливу діяльність.

Хто ж ці нові керівники?

Усі менеджери – досвідчені та впливові російські медіафункціонери.

Перший – російський продюсер, медіаменеджер Дмитро Троїцький, якого представили колективу під час зібрання в палаці «Україна». Він переїхав до Києва, і з середини серпня минулого року взявся трансформувати холдинг Пінчука. Троїцький очолив підрозділ «Мовлення» і опікується усім, що виходить в ефір на телеканалах групи.

Раніше він працював на керівних посадах на російських СТС, ТНТ та «Перець» – телеканалах, основний контент яких є розважальним. Саме з легкої руки Троїцького у 2002 році розпочала свою телекар’єру російська світська левиця Ксенія Собчак, а у 2005-му на російських блакитних екранах з’явився «Камеді Клаб». Роками Троїцький успішно працював продюсером на телеканалах в РФ, однак у 2014-му несподівано покинув усе і на кілька років переїхав до Маямі, де, як пишуть російські ЗМІ, займався справами, не пов’язаними із телебаченням. Саме тому холдингу Пінчука тепер нового менеджера позиціюють не як російського, а як американського фахівця.

Троїцький обіймав керівні посади на російських телеканалах СТС, ТНТ та «Перец»

Другий кадр – Михайло Царьов. Він обіймає посаду виконавчого директора керуючої компанії EastOne, яка об’єднує дві бізнес-структури – трубно-колісну компанію «Інтерпайп» та StarLightMedia. Після звільнення Бородянського став виконувачем обов’язків директора StarLightMedia, де є також членом наглядової ради. Перед тим Царьов працював на ключових посадах у російських компаніях «Лукойл» та «Банк Москви».

Михайло Царьов раніше працював на ключових посадах у провідних російських бізнес-структурах

ЗМІ зараховували до російського десанту ще й Антона Кудряшова, який займав керівні посади в російських «НТВ-Плюс», «Газпром-медіа», «СТС-медіа», але в групі не підтверджують цю інформацію.

StarLightMedia роблять привабливою для покупця

Новий менеджмент одразу розпочав кадрові перестановки. Керівники провели низку співбесід та тестувань, в результаті чого уже в листопаді змінили керівництво телеканалів. Показово і те, що у грудні 2018-го у StarLightMedia з’явилась нова посада – президент холдингу. Її обійняв старійшина пінчуківської медіаімперії Олександр Богуцький. Тепер він, принаймні на папері, поєднує свою «президентську» позицію із посадою керівника телеканалу ICTV. Як пояснили у прес-службі холдингу, «президент відповідає за представлення інтересів компанії та збереження позицій медіагрупи ззовні, а до кола відповідальності директора входять внутрішньогрупове операційне управління та реалізація стратегії». Іншими словами, жодного стосунку до «трансформаційної реорганізації» та кадрових змін президент не має. А от в.о. директора StarLight Media Царьов – має.

До слова, запроваджені у листопаді минулого року кадрові зміни були лише початком. Якщо керуючим директором СТБ залишилась Людмила Семчук, яка працює в холдингу з 2004 року і раніше була програмним директором, то ICTV нині де-факто керує не Богуцький, а Олена Белик, яка роками працювала на каналі програмним директором. Одним з можливих пояснень «прикриття» панування Белик прізвищем Богуцького є нібито російське громадянство пані Олени. Про те цей факт не є підтвердженим. Сам же ветеран StarLightMedia Богуцький, отримав почесне звання президента та очолив дивізіон «Новини», який об’єднує новинне виробництво усіх каналів холдингу.

Старійшина пінчуківської медіаімперії Олександр Богуцький посів почесну посаду президента холдингу. Фото: novilidery.com

Володимир Локотко, який на сайті «Нового каналу» досі значиться як генеральний директор, очолив продакшн, який вироблятиме контент для всього медіахолдингу. До слова, минуле Локотка також тісно пов’язано з РФ – там він народився і отримав вищу освіту. В Україну переїхав лише у 2006 році, коли почав працювати в пінчуківській групі EastOne, перед тим працював на благо «Газпром медіа».

«У компанії East One я курирував різні активи – рекламні агентства, радіостанції, друковані ЗМІ та, в тому числі, телеканали, – згадує Локотко. – Моя робота була, скоріше, пов'язана зі стратегією, з бізнес-плануванням, з управлінням ризиками, інвестиціями. Індустрія, як така, не мала визначального значення в тій роботі, якою я займався». В 2012-му став гендиректором «Нового». Локотко ще відомий тим, що тепер він – чоловік телеведучої Ольги Фреймут.

Володимир Локотко з відомою дружиною

«Новим» же тепер керуватиме Олексій Гладушевський, який раніше працював генпродюсером каналу.

Вже відомо, що новий менеджмент ввів режим жорсткої економії. Так, в групі відбулися скорочення. Працівники, що залишилися, скаржаться на невисоку зарплату.

Топ-менеджмент StarLightMedia як мантру повторює, що метою нинішніх пертурбацій є виведення групи на прибутковість, проте про можливу зміну акціонерів не заїкається. На запит «Главкома» в групі відповіли, що трансформаційні процеси не пов’язані з питаннями її продажу, а мають на меті підвищення ефективності цього бізнесу і досягнення цільових показників: «А саме: до 2023 року, зберігши лідерство з телеперегляду, досягти рентабельності в 15%, збільшити кількість альтернативних каналів доставки контенту на 15%, а доходи від непрямої реклами підвищити до 25%. Усі організаційні зміни спрямовані на те, щоб поліпшити якість кінцевого продукту, спростити і прискорити взаємодію всередині групи, скоротити витрати на бізнес-процеси і виробництво».

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення «Главкому» розповіли, що теж уважно спостерігають за змінами в телегрупі, але і там не готові стверджувати, що всі останні події – це передпродажна підготовка. «Принаймні так кажуть в самому «Старлайті», – переповідають джерела «Главкому» у Нацраді. – В них нібито йде перебудова з вертикальних зв’язків на горизонтальні, що має зробити організм більш зв’язаним».

Член Нацради Сергій Костинський у коментарі «Главкому» зауважив: «Наявність російських медіаменеджерів у будь-якій медіагрупі мені особисто не подобається. Це питання етики. Але порушення закону у цьому немає».

Слід визнати, що під час цієї президентської кампанії канали Пінчука, на відміну від інших «кнопок», намагаються тримаються баланс. Головне політичне ток-шоу «Свобода слова» дає висловитись більшості основних кандидатів, хоча робить це у такому форматі, щоб уникнути критики головного гостя в ефірі. Така собі «тепла ванна» від Пінчука.

Потужний медіахолдинг разом з конференціями та ланчами, які організовує Пінчук, допоміг олігарху вибудувати прогресивний імідж та створити ілюзію корисності для всіх. Тепер такий привабливий, але недешевий в користуванні інструмент, компанія російських менеджерів має зробити економнішим в утриманні, а при вдалому збігу обставин ще й вигідно продати. А хто наразі активно скуповує телеканали – добре відомо.

Павло Вуєць, «Главком»