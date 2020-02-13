Так працює пам'ять. Активісти просять увічнити пам’ять загиблих юних патріотів трансляція



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Учасники пресконференції актуалізують питання збереження пам’яті загиблих наймолодших патріотів України

У четвер, 13 лютого, о 12:00 в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресбрифінг на тему: «Так працює пам'ять».

Запрошені гості: Олександр Фоззі Сидоренко, учасник гурту ТНМК, та Руслан Горовий, письменник, керівник проєктів ВГО «Магнолія».

Учасники актуалізують питання збереження пам’яті загиблих наймолодших патріотів України.

Даня Дідік загинув під час теракту в Харкові 22 лютого 2015 року. Терористичний акт було спрямовано проти мирного населення. Ціллю терористичного акту була мирна хода, в якій брали участь діти. 16-річного Степана Чубенка 25 липня 2014 року було закатовано та розстріляно бойовиками «днр» за його проукраїнську позицію та носіння синьо-жовтої національної стрічки. У квітні 2014-го російські бойовики захопили місто Краматорськ, мати відвезла Степана до своїх батьків в Росію, але через місяць він повернувся, заявивши, що не хоче ховатися «як пацюк» у важкі для країни часи.

Досі іменами загиблих юних патріотів не названо ані вулиць міст, в яких вони проживали, ані школи, в яких вони навчалися, не носять їхніх імен.

На пресконференції обговорюватиметься, як небайдужі громадяни намагаються увічнити та зберегти пам'ять юнаків і чому це вкрай важливо для утвердження Української держави.