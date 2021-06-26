Тарантіно виконав бажання надокучливої фанатки (відео)

У мережі набуло популярності відео, на якому знаний режисер йде крізь натовп фанатів, які очікують його автограф

Американський режисер Квентін Тарантіно ощасливив фанатку і користувачок TikTok тим, що залишив автограф на її нозі.

У мережі набуло популярності відео, на якому знаний режисер йде крізь натовп фанатів, які очікують його автограф. Коли він підходить до жительки Каліфорнії Шер Арар, відомої в TikTok як SHER або @dezertflake, вона просить маестро розписатися у неї на нозі.

«Звичайно, добре, круто», – відповів той, сміючись, і нахилився, щоб узяти її за ногу. Коли він залишив підпис, Шер поцікавилася, скільки коштує автограф.

«О ні, я б не став його оцінювати, але він буде в топі», – іронізував Тарантіно.

Проте, дівчина вирішила, що не варто добру пропадати і взялася продати на аукціоні eBay абстрактне зображення, створене на основі фото своєї ноги з автографом. Наразі вартість лота – $222.

Додамо, що відомий британський поп-рок співак і композитор Елтон Джон назвав останні дати прощального туру перед офіційним виходом на пенсію.

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