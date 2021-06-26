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    Тарантіно виконав бажання надокучливої фанатки (відео)

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    Тарантіно цього разу &laquo;фонтанував&raquo; іронією - Тарантіно виконав бажання надокучливої фанатки (відео)
    Тарантіно цього разу «фонтанував» іронією
    Фото з відкритих джерел

    У мережі набуло популярності відео, на якому знаний режисер йде крізь натовп фанатів, які очікують його автограф

    Американський режисер Квентін Тарантіно ощасливив фанатку і користувачок TikTok тим, що залишив автограф на її нозі.

    У мережі набуло популярності відео, на якому знаний режисер йде крізь натовп фанатів, які очікують його автограф. Коли він підходить до жительки Каліфорнії Шер Арар, відомої в TikTok як SHER або @dezertflake, вона просить маестро розписатися у неї на нозі.

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    Тарантіно виконав бажання надокучливої фанатки (відео)

    «Звичайно, добре, круто», – відповів той, сміючись, і нахилився, щоб узяти її за ногу. Коли він залишив підпис, Шер поцікавилася, скільки коштує автограф.

    «О ні, я б не став його оцінювати, але він буде в топі», – іронізував Тарантіно.

    Проте, дівчина вирішила, що не варто добру пропадати і взялася продати на аукціоні eBay абстрактне зображення, створене на основі фото своєї ноги з автографом. Наразі вартість лота – $222.

    Додамо, що відомий британський поп-рок співак і композитор Елтон Джон назвав останні дати прощального туру перед офіційним виходом на пенсію.

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    Теги: США фанати артист
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    Тарантіно виконав бажання надокучливої фанатки (відео)