«Працював попри втрату слуху»: у Харкові помер Народний артист України
У 2009 році внаслідок захворювання, що вразило імунну систему, артист почав втрачати слух
У віці 68 років помер Народний артист України Олексій Рубинський. Упродовж 45 років він працював у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва і не припиняв роботи попри втрату слуху.
Актор помер вночі 22 червня, повідомив «Суспільному» його колега Михайло Озеров.
Зазначається, що 10 років тому Рубинський захворів і почав втрачати слух, але продовжував грати у театрі.
«Він працював до останнього дня, не випадав з обойми. Постійно жив театром. Були тактильні або візуальні репліки, щоб він знав, коли вступати у свої ролі. Підходимо, або руку на плече кладемо, або під лікоть беремо. Так він розумів, що це його партія і потрібно працювати», – розповів Озеров про останні роки роботи Рубинського.
Дату та місце прощання з актором повідомлять додатково.
Варто зазначити, що на 67-му році життя відійшов у засвіти український фізик, кандидат фізико-математичних наук, дипломат та уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки (2008–2010) Богдан Іванович Соколовський.