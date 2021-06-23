«Працював попри втрату слуху»: у Харкові помер Народний артист України

У 2009 році внаслідок захворювання, що вразило імунну систему, артист почав втрачати слух

У віці 68 років помер Народний артист України Олексій Рубинський. Упродовж 45 років він працював у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва і не припиняв роботи попри втрату слуху.

Актор помер вночі 22 червня, повідомив «Суспільному» його колега Михайло Озеров.

Зазначається, що 10 років тому Рубинський захворів і почав втрачати слух, але продовжував грати у театрі.

«Він працював до останнього дня, не випадав з обойми. Постійно жив театром. Були тактильні або візуальні репліки, щоб він знав, коли вступати у свої ролі. Підходимо, або руку на плече кладемо, або під лікоть беремо. Так він розумів, що це його партія і потрібно працювати», – розповів Озеров про останні роки роботи Рубинського.

Дату та місце прощання з актором повідомлять додатково.

Варто зазначити, що на 67-му році життя відійшов у засвіти український фізик, кандидат фізико-математичних наук, дипломат та уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки (2008–2010) Богдан Іванович Соколовський.

Довідка: Олексій Рубинський – актор, режисер, драматург, театральний діяч та художник-графік. У 2005 році отримав звання «Народний артист України». У 2009 році внаслідок захворювання, що вразило імунну систему, почав втрачати слух.

Зіграв понад 130 ролей у спектаклях, серед яких «Майстер і Маргарита», «Вишневий сад», «Ревізор», «Колгосп тварин», «Король Лір». Є автором досліджень «Харківський театр ляльок: історія, аналіз традицій та школи», «Нариси історій показового театру ляльок у Харкові».