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    «Працював попри втрату слуху»: у Харкові помер Народний артист України

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    Упродовж 45 років&nbsp;Олексій Рубинський&nbsp;працював у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва - «Працював попри втрату слуху»: у Харкові помер Народний артист України
    Упродовж 45 років Олексій Рубинський працював у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва
    Фото з відкритих джерел

    У 2009 році внаслідок захворювання, що вразило імунну систему, артист почав втрачати слух

    У віці 68 років помер Народний артист України Олексій Рубинський. Упродовж 45 років він працював у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва і не припиняв роботи попри втрату слуху.

    Актор помер вночі 22 червня, повідомив «Суспільному» його колега Михайло Озеров.

    Зазначається, що 10 років тому Рубинський захворів і почав втрачати слух, але продовжував грати у театрі.

    «Він працював до останнього дня, не випадав з обойми. Постійно жив театром. Були тактильні або візуальні репліки, щоб він знав, коли вступати у свої ролі. Підходимо, або руку на плече кладемо, або під лікоть беремо. Так він розумів, що це його партія і потрібно працювати», – розповів Озеров про останні роки роботи Рубинського.

    Дату та місце прощання з актором повідомлять додатково.

    Варто зазначити, що на 67-му році життя відійшов у засвіти український фізик, кандидат фізико-математичних наук, дипломат та уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки (2008–2010) Богдан Іванович Соколовський.

    Довідка: Олексій Рубинський – актор, режисер, драматург, театральний діяч та художник-графік. У 2005 році отримав звання «Народний артист України». У 2009 році внаслідок захворювання, що вразило імунну систему, почав втрачати слух.
    Зіграв понад 130 ролей у спектаклях, серед яких «Майстер і Маргарита», «Вишневий сад», «Ревізор», «Колгосп тварин», «Король Лір». Є автором досліджень «Харківський театр ляльок: історія, аналіз традицій та школи», «Нариси історій показового театру ляльок у Харкові».
    Теги: Харків смерть культура театр артист актор
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    «Працював попри втрату слуху»: у Харкові помер Народний артист України