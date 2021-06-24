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    Усе, пенсія. Елтон Джон готується до прощального туру

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    Елтон Джон незабаром закінчить концертну діяльність - Усе, пенсія. Елтон Джон готується до прощального туру
    Елтон Джон незабаром закінчить концертну діяльність
    Фото з відкритих джерел

    Всього на великих стадіонах Північної Америки і Європи відбудеться 30 концертів

    Відомий британський поп-рок співак і композитор Елтон Джон назвав останні дати прощального туру перед офіційним виходом на пенсію. Про це інформує журнал People.

    Джон звернувся до своїх шанувальників: «Я збираюся викладатися максимально, виступати з максимальною віддачею, з самою видовищною постановкою, яку я коли-небудь робив, граючи в місцях, які так багато значили для мене протягом всієї моєї кар’єри».

    Артист додав: «Це буде наступного літа у Франкфурті і на легендарному стадіоні Доджер, де відбудеться грандіозний фінал в Сполучених Штатах, я не можу дочекатися, щоб побачити вас усіх в останній раз на гастролях. Це буде неймовірний тур, сповнений дивовижних досягнень, і я з нетерпінням чекаю можливості залишити у вас ще більше прекрасних спогадів на цих останніх концертах».

    Всього на великих стадіонах Північної Америки і Європи відбудеться 30 концертів, перший з яких 27 травня 2022 року у Франкфурті, Німеччина.

    Північноамериканський етап туру розпочнеться 15 липня 2022 року в парку Citizens Bank в Філадельфії і завершиться виступами на стадіоні Доджер в Лос-Анджелесі 19 і 20 листопада 2022 року.

    Квитки на нові дати надійдуть у продаж у вівторок, 29 червня, в Європі і в середу, 30 червня, в Північній Америці.

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    Теги: США артист концерт
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    Усе, пенсія. Елтон Джон готується до прощального туру