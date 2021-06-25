Обвал багатоповерхівки в Маямі: зросла кількість жертв і зниклих безвісти

Розбір завалів і рятувальна операція триває

Влада Маямі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 людей в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку, доля ще 159 залишається невідомою. Розбори завалів та пошуково-рятувальна операція триває. Про це на пресконференції повідомила глава округу Маямі-Дейд Даніелла Лавін Кава.

За її словами, відома доля 120 осіб, з якими все гаразд. «На жаль, кількість людей, чия доля залишається невідомою, зросла за ніч до 159», - додала вона.

Глава округу додала, що підтверджена загибель чотирьох осіб. Вона також зазначила, що розбір завалів і рятувальна операція триває. «Співробітники екстрених служб у разі необхідності поки використовують тільки легку техніку», – уточнила Кава.

«Ми використовуємо собак і сонари, щоб виявити людей під завалами», – сказала вона.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Маямі. Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді. Трагедія сталася близько другої години ночі (сьома ранку за Гринвічом) на перетині вулиці Коллінз-авеню, неподалік від пляжу Маямі-Біч.