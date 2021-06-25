У Києві відкриється університет світового рівня (фото)

Українці зможуть у Києві отримати американську освіту

Незабаром у Києві з’явиться університет світового рівня - «Амерікан Юніверсіті Київ» (АЮК) у партнерстві з державним Університетом штату Арізона (ASU), який займає перше місце з інновацій серед університетів США. Про це повідомив соратник мера Києва Віталія Кличка, депутат Київради від «Удару» Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

Новий вуз розташовуватиметься у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі.

Вуз розташується у будівлі річкового вокзалу після реконструкції

Сьогодні відбулася презентація навчального закладу, на якій виступив міський голова. Кличко наголосив, що місто повністю підтримуватиме цей проєкт. «Освіта – це ключ до життя. Багато хлопців і дівчат мріють отримати американську освіту. Відсьогодні вони мають можливість не їхати до США по освіту, а отримати її тут, в Україні. Це прекрасна ідея, чудовий проєкт, який має повну підтримку київської влади», – наголосив мер.

До проєкту залучена низка інвесторів – як з американської, так і української сторони. Американську сторону представляє Курт Волкер, який також взяв участь у презентації.

Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.

Нагадаємо, до переліку закладів освіти, представлених у рейтингу QS World University Rankings 2022, увійшли вісім українських університетів, серед яких три виші Києві.

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ.

Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.