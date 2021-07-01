Тарифні баталії. Як Гетманцев і Розенко в прямому ефірі посварилися (відео)

Розенко: «Скажіть людям, де зменшення тарифів?»

Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев та колишій віце-прем'єр-міністр Павло Розенко посварилися через тарифи й зарплати в Україні. Це сталося в прямому ефірі телеканалу «Україна 24».

«Мене дуже обурює те, коли представники минулої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року – на 13%», – заявив Гетманцев.

«Які 13%? Вам Мінекономіки каже, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?», – заявив у відповідь Розенко.

На це депутат попередив екс-чиновника: «Якщо ви будете волати, як навіжений, ми з вами ні до чого не домовимося».

«Скажіть людям, де зменшення тарифів?», – повторив Розенко.

«Помовчіть, помовчіть», – сказав йому «слуга народу».

«Ні, не помовчу», – заявив на це колишній віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.