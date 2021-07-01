  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Тарифні баталії. Як Гетманцев і Розенко в прямому ефірі посварилися (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тарифні баталії. Як Гетманцев і Розенко в прямому ефірі посварилися (відео)
    Фото: Скріншот відео

    Розенко: «Скажіть людям, де зменшення тарифів?»

    Нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев та колишій віце-прем'єр-міністр Павло Розенко посварилися через тарифи й зарплати в Україні. Це сталося в прямому ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Мене дуже обурює те, коли представники минулої влади так зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Ви знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 року – на 13%», – заявив Гетманцев.

    «Які 13%? Вам Мінекономіки каже, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?», – заявив у відповідь Розенко.

    На це депутат попередив екс-чиновника: «Якщо ви будете волати, як навіжений, ми з вами ні до чого не домовимося».

    «Скажіть людям, де зменшення тарифів?», – повторив Розенко.

    «Помовчіть, помовчіть», – сказав йому «слуга народу».

    «Ні, не помовчу», – заявив на це колишній віце-прем'єр.

    Нагадаємо, раніше у Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

    Читайте також: Невтішні прогнози: «Опалювальний сезон може взагалі не розпочатися». «Нафтогаз» пропонує підписати кабальний договір»
    Теги: Павло Розенко тарифи депутат Мінекономіки бійка Україна Данило Гетманцев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тарифні баталії. Як Гетманцев і Розенко в прямому ефірі посварилися (відео)