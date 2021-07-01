Відкриття ринку землі, нові тарифи на газ, перерахунок пенсій: що зміниться з 1 липня

Основні зміни у житті українців з 1 липня 2021 року

Липень починається із серйозних нововведень, які відчують на собі багато українців. У липні почне діяти земельна реформа, зміняться тарифи на газ, зростуть пенсії та деякі соціальні виплати завдяки новому прожитковому мінімуму, а також введуть Covid-паспорти.

«Главком» зібрав основні факти про те, що зміниться в Україні з 1 липня.

Земельна реформа

З 1 липня 2021 вступає в силу історичний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні.

З 1 липня скасовується мораторій на продаж аграрної землі, крім земель державної власності. Купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть фізичні особи, громадяни України, проте не більше 100 гектарів в одні руки.

Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності не можна. Іноземцям також ринок землі поки недоступний. Зате орендарі, які зараз орендують у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп, якщо домовляться із власником – і зійдуться в ціні.

Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього на ринок землі зайдуть юридичні особи (компанії) зі змогою купувати 10 тисяч гектарів.

Боротьба з нелегальною зайнятістю

З 1 липня Державна служба з питань праці разом з податковою службою починають інспекції підприємств, які підозрюються у використанні незадекларованого праці.

В поле зору перевіряльників потраплять роботодавці, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

За інформацією Мінекономіки, такими вважаються, зокрема, компанії, що працюють у сфері торгівлі, сільського господарства, транспорту та організації харчування.

На перший раз порушників чекає штраф у розмірі 60 тис. грн.

Підкреслюється, що розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складе 180 тисяч гривень.

Covid-паспорти

Це сертифікат, який видаватимуть вакцинованим особам. Попередньо Україна готова запустити такі паспорти з 1 липня. За словами ексочільника МОЗ Максима Степанова, такий паспорт буде ідентичним до європейського. Україна і Європейський Союз досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.

Крім того, українські паспорти вакцинації погодилися визнати Молдова, Угорщина та Туреччина.

Наразі Україна домовляється про взаємне визнання з іншими країнами: Грузією, США та Ізраїлем. Ці паспорти дають змогу подорожувати у сусідні країни без здачі ПЛР-тесту чи проходження самоізоляції.

Але потрібно враховувати які вакцини визнають країни, куди збираєтеся їхати. До прикладу, у ЄС визнають вакцини такі компаній:

Moderna;

Pfizer/BioNTech;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні. Як написав міністр у Facebook, сертифікати будуть доступні в мобільному застосунку «Дія» з 1 липня.

Натомість «Главкому» стало відомо, що видача українцям паспортів про вакцинацію від Covid-19 відкладається.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.

До слова, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

Банківські рахунки боржників будуть блокувати автоматично

Не пізніше липня з рахунків двох мільйонів українців, які мають борги, почнеться автоматичне списання коштів.

Після рішення Мін’юсту автоматично арештовувати кошти на рахунках можна буде всім боржникам, які потрапили до відповідного реєстру. Раніше така процедура застосовувалася лише щодо боржників зі сплати аліментів.

За даними Opendatabot, у квітні в реєстрі була інформація про 5,54 млн боргів. Ця цифра постійно зростає: на початку 2020 року там було 3,8 млн боргів.

Як не дивно, найбільше від оновлення правил автоматичного арешту коштів на рахунках боржників виграє держава. Саме перед державою в березні українці мали чи не найбільше податкових та інших боргів — 1,46 млн.

Друга велика категорія боргів у реєстрі – борги зі стягнення коштів. Передусім це борги українців за кредитами в банках та МФО.

Автоматично арештовувати і стягувати кошти з банківських рахунків виконавці зможуть при виникненні боргів зі сплати штрафів (зокрема за порушення правил дорожнього руху), комунальних послуг, зарплат, аліментів.

«Податок на розкіш»

З 1 липня власники нерухомості в Україні починають оплачувати податок на своє майно — кого це стосується і який розмір оплати.

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам — власникам об'єктів нерухомості (будинків, квартир) за 2020 рік. Фактично оплачувати доведеться надлишкову площу нерухомості, тому цей податок ще називають «податок на розкіш».

В яких випадках доведеться платити податок?

Платниками є власники (якщо власниками нерухомості є неповнолітні діти, податок платять батьки або опікуни):

квартири площею понад 60 кв. м;

житлового будинку площею більше 120 кв. м;

різних типів об'єктів нерухомості, загальною площею понад 180 кв. м.

Платити податок потрібно за кожен квадратний метр понад цю норму.

Крім того, власникам квартири площею понад 300 кв. м або будинку понад 500 кв. м потрібно буде заплатити 25 тис. грн.

А якщо власників декілька?

якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об'єкт нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений у натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

якщо об'єкт нерухомості у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Хто може не платити податок на нерухомість?

Є винятки: багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, дитячі садки, школи, релігійні організації, учасники ООС і їх сім'ї, громадські організації інвалідів.

Таємні фіксатори швидкості

Міністерство внутрішніх справ підготувало для лихачів новий сюрприз. З 1 липня на дороги виїдуть перші поліцейські автомобілі-фантоми. Розпізнати на дорозі таке авто неможливо – звичайні машини, але обладнані спеціальними радарами.

Радари дозволяють фіксувати швидкість автомобіля, який наближається до поліцейської машини ззаду, проїжджає повз або рухається назустріч. Наразі тестуються чотири таких машини.

Підвищення пенсій

З 1 липня завдяки підвищенню прожиткового мінімуму зростуть мінімальні пенсії – на 85 гривень. Відтак пенсіонери отримуватимуть щонайменше 1 854 гривні. Водночас зросте й надбавка за вислугу років – 18,54 гривні за кожен додатковий рік.

В той самий час пенсіонери віком від 75 років мали почати отримувати додаткові 400 гривень щомісячно. Однак збільшення пенсій перенесли через нестачу коштів у держбюджеті.

Зате у липні проведуть індексацію пенсій для мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018 – 2020 роках. Зазначимо, що з 1 березня вже провели індексацію для 8 мільйонів пенсіонерів – на 11%.

Прожитковий мінімум

З 1 липня прожитковий мінімум зросте на 105 гривень до 2 294 гривень.За категоріям прожитковий мінімум буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 2 013 гривень;

Для дітей віком 6-18 років – 2 510 гривень;

Для працездатних осіб – 2 379 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 1 854 гривні.

Через це зростуть і виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму:

Максимальна допомога по безробіттю зросте до 9 516 гривень. Нагадаємо, що мінімальна допомога під час карантину становить 1 000 гривень для тих, у кого менш як 6 місяців страхового стажу за останній рік, та 1 800 гривень для решти.

Збільшиться розмір аліментів

Зросте й розмір аліментів:

на дитину до 6 років потрібно платити мінімум 2 013 гривень (або 1 007 гривень, якщо офіційний дохід низький)

на дитину від 6 до 18 років мінімальний розмір аліментів складе 2 510 гривень (гарантований мінімум – 1 225 гривень).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, також підвищиться:

на дітей віком до 6 років – 5 032 гривні;

на дітей віком 6-18 років – 6 275 гривень.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 045 гривень;

на дітей від 6 до 18 років – 8 785 гривень.

Нові тарифи на газ

Газопостачальники вже оприлюднили свої липневі місячні тарифи, що будуть діяти для тих, хто відмовився від річного тарифу на газ. Вартість одного кубометра блакитного палива українцям вартуватиме в межах від 7,99 до 13,30 гривні за кубометр газу.

Найнижчу ціну, серед компаній, що вже опублікували свої липневі тарифи, запропонував газопостачальник «ЙЕ енергія» – 7,99 гривні за кубометр газу, а найвищий тариф у компанії «Газпромпостач» – 13,30 гривень за кубометр газу.

Тарифи на електроенергію

Українці сплачують 1,68 гривні за кіловат-годину електроенергії. Цей тариф мав діяти лише до 1 липня, але Кабмін вирішив його продовжити щонайменше на місяць допоки розробляють нову модель.

Ймовірно, вже з 1 серпня в Україні діятимуть 4 тарифи в залежності від обсягів споживання електроенергії: до 100 кіловат-годин; 100 – 300; 300 – 500; від 500. Максимальний тариф може сягнути 3 гривень за 1 кіловат-годину.