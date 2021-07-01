Киянам перерахують платіжки за опалення. Столичним «тепловикам» дали 20 днів

АМКУ надало «Київтеплоенерго» обов'язкові для розгляду рекомендації

Антимонопольний комітет України зобов’язав комунальне підприємство «Київтеплоенерго» перерахувати платіжки за опалення споживачам і підписати з ними нові договори. Про це повідомив керівник столичного підрозділу АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

«Як обраховується сума, яку платять кияни за тепло? У правовій державі відповідь проста : на основі законів, методик обрахунків та умов договору. Централізоване опалення - завжди монопольна послуга, тому регламентується дуже жорстко. Особливо жорстко регламентуються такі суперечливі моменти, як обрахунок опалення внутрішньобудинкових приміщень, коридорів будинку. За останні роки методика таких обрахунків суттєво змінилась. Для того, щоб більш справедливо платити за отримані послуги у зв’язку зі змінами в законодавстві. Наприклад, в 2019 році набув чинності закон «Про житлово-комунальні послуги», який дав більше прав споживачам. Зокрема, щодо обрання моделі договірних відносин», – повідомив Хмельницький.

За його словами, «Київтеплоенерго» вирішило застосувати нову методологію обрахунку, хоч це можна було робити тільки після підписання нового договору.

«Це точно не конкуренція, а просто постановка людей перед фактом: «платити будете саме так», – зазначив Хмельницький.

У зв’язку з цим АМКУ надало «Київтеплоенерго» обов'язкові для розгляду рекомендації.

не використовувати нову методологію обрахунку до підписання нових угод з киянами

здійснити перерахунок тим, до кого цю методологію таки застосували

«У «Київтеплоенерго» є 20 днів на виконання рекомендації. Інакше - відкриття чергової справи та штраф», – повідомив Хмельницький.

Як повідомлялося, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн).