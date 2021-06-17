У Раді відбулася бійка, у центрі скандалу – ОПЗЖ (відео)

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

Сьогодні, 17 червня, під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

«Шановні колеги, хочу до всіх звернутися у цій залі. Давайте думати, що ми і коли говоримо. На нас дивляться люди, які нас сюди обирали. Щоб нам не червоніти, коли каденція завершиться. Повертаємося до роботи», – зазначив Разумков.

Сутичка сталася під час розгляду законопроекту про реформу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зазначимо, що через розгляд цього закону робота парламенту заблокована вже другий день.

«Тут питали, коли закінчиться епоха бідності. А закінчиться вона, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє», – сказав Потураєв

Після цього до трибуни ВР підійшли представники фракції ОПЗЖ, до яких і звертався глава комітету. Після цього почалася штовханина.

Пізніше Потураєв перепросив за своє висловлювання, і нардепи продовжили розгляд правок.

Тим часом, президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ляпас, який отримав під час візиту на південний схід Франції.

Коли Макрон підійшов привітати жителів комуни Тен-л'Ермітаж, чоловік вдарив його по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб, зокрема ймовірного нападника.