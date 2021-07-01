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    В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум

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    Від розміру прожиткового мінімуму залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії - В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум
    Від розміру прожиткового мінімуму залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з законом, мінімум зріс на 105 гривень – з 2189 гривень до 2294 гривні

    Із 1 липня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

    Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.

    Згідно з законом, мінімум зріс на 105 гривень (на 4,8%) – з 2189 гривень до 2294 гривні. Це перше підвищення у цьому році. Друге підвищення заплановане на 1 грудня – на 99 гривень (на 4,3%) – з 2294 гривень до 2393 гривень.

    Усього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 гривні) при запланованій інфляції на рівні 7,3%.

    Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

    • дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 2100 гривень;
    • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривень;
    • працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня;
    • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;
    • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 гривні;
    • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;
    • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

    Теги: тарифи соцвиплати бюджет гроші Держбюджет гривня пенсія
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    В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум