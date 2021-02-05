Під Полтавою перекрили трасу. Громадяни вимагають не лише зниження тарифів (фото, відео)

Учасники протестів вимагають скасування ліцензії ПАТ «Лубнигаз»

У п'ятницю, 5 лютого, під Полтавою проходить акція проти підвищення комунальних тарифів. Мітингувальники перекрили трасу Київ-Харків поблизу села Копили.

Окрім традиційних вимог до влади про перегляд та реальне зниження тарифів на газ і його транспортування, учасники протесту вимагають і конкретні кроки, які призведуть до результату на користь людей.

За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, від НКРЕКП учасники протестів вимагають скасування ліцензії ПАТ «Лубнигаз», дія якої закінчується й має бути продовжена в березні.

Від місцевої влади громадськість вимагає невідкладного утворення комунального підприємства, яке замість ПАТ «Лубнигаз» буде обслуговувати газорозподільчі мережі низького та середнього тиску, які мають бути передані йому рішенням повноважних органів місцевого самоврядування.

«У випадку невиконання своїх вимог земляки-лубенчани закликають інші регіони України їх підтримати і вже за тиждень провівши скоординовану тарифну варту у всіх областях паралізувати автомобільний рух по цілій країні, поки влада не почує людей. Плюс планується блокування роботи недобросовісного постачальника газу ПАТ «Лубнигаз» (окрім технічного обслуговування мереж) та участь в тарифному віче в Полтаві», – повідомив Мосійчук.

Також 5 лютого жителі Мукачева вийшли на акцію протесту проти високих цін на газ. Мукачівці перекрили трасу «Київ-Чоп» неподалік від міста в напрямку Ужгорода.

Раніше тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише в лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають уже в березні.