Тегеран проти зустрічі президентів Ірану і США в Нью-Йорку



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Головний радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї

Іран знову відкинув пропозицію діалогу і переговорів

Головний радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї по питанням міжнародних відносин Алі Акбар Велаяті заперечив можливість проведення зустрічі президентів США і Ірану на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього Державний секретар США Майк Помпео в чергове повторив пропозицію адміністрації Дональда Трампа провести зустріч президентів країн. Проте Велаяті заявив в рамках спілкування із іранськими ЗМІ, що дана мрія Вашингтону ніколи не реалізується.

Зі свого боку Корпус стражів ісламської революції (КСІР) виступив із окремою заявою, в якій була засуджена політика економічної війни проти Ірану із боку США. За словами КСІР ціллю такої політики Вашингтону є спроба змусити Тегеран відмовитися революційних цінностей і національних інтересів.