Телефон в окупації. Правила користування, щоб не потрапити до лап ворога

Ворог відслідковує дії в мережі операторів мобільного зв'язку за допомогою технічних засобів розвідки

У Держспецзв’язку дали рекомендації щодо користування телефоном у тимчасовій окупації. Потрібно правильно користуватися своїми персональними пристроями, щоб вони не стали причиною нових звірств російських окупантів. Про це повідомляє Держспецзв'язку.

Покрокова інструкція із використання мобільних пристроїв, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованих територіях:

1. Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, в сухе тепле місце.

2. Заряджайте телефон за кожної можливості. Тримайте зарядженими павербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або просто режим енергозбереження. Скористайтесь нашою інструкцією щодо економії заряду смартфону.

3. Завантажте файли та сторінки з контентом, який потрібен для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам’яті смартфону весь контент, який може нашкодити вам у разі затримання окупантами: фото, відео, листування, завантажені файли.

4. Ворог відслідковує дії в мережі операторів мобільного зв'язку за допомогою технічних засобів розвідки. Свої повідомлення про пересування російських військ або звірства відразу видаляйте із телефону. У разі небезпеки видаляйте одразу чат, а не окремі повідомлення. Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які зникають за визначений час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте цих світлин на телефоні.

5. Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх осіб до ваших даних (пароль, графічний пароль, відбиток пальця).

Також корисно заздалегідь встановити кілька застосунків:

«Повітряна тривога» – Android, iOS;

TacticMedAid – Android, iOS;

«Перша допомога» – Android, iOS;

StarFind.

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