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    У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції

    Російські військові в окупованій Каховці облаштували катівню&nbsp; - У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції
    Російські військові в окупованій Каховці облаштували катівню 
    фото з відкритих джерел

    Мирних мешканців, які потрапляють до катівні, б'ють та катують електричним струмом

    В окупованій Каховці Херсонської області російські військові зайняли будівлю відділку поліції та облаштували там катівню.Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram.

    За її словами, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації.

    Для цього використовується формальний привід: «порушення правопорядку» або «порушення комендантської години».

    Біля відділку поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати харчі та речі першої потреби.

    «Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють», − написала Денісова.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Мелітополі військові РФ катуванням довели полоненого до самогубства.

    За інформацією речника Запорізької ОВА, полоненого військовослужбовця окупанти катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Людмила Денісова
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    У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції