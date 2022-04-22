У Каховці рашисти облаштували катівню у приміщенні поліції

Мирних мешканців, які потрапляють до катівні, б'ють та катують електричним струмом

В окупованій Каховці Херсонської області російські військові зайняли будівлю відділку поліції та облаштували там катівню.Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram.

За її словами, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації.

Для цього використовується формальний привід: «порушення правопорядку» або «порушення комендантської години».

Біля відділку поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати харчі та речі першої потреби.

«Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють», − написала Денісова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Мелітополі військові РФ катуванням довели полоненого до самогубства.

За інформацією речника Запорізької ОВА, полоненого військовослужбовця окупанти катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени