Франція поділиться з Україною «Цезарями»

Макрон зізнався, що змушений продовжити діалог із Путіним

Україна отримає від Франції самохідні артилерійські установки «Цезар». Про це сказав президент країни Еммануель Макрон під час спілкування з французьким медіа Ouest-France, німецьким Funke та італійським Corriere della Sera.

За словами Макрона, Європа повинна допомагати Україні.

«Ми дуже злагоджені. Я говорив на цю тему з канцлером Шольцом. Ми все ще постачаємо значне обладнання, від «Мілана» (протитанкові ракети — ред.) до «Цезарів», включаючи кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати цей шлях. Завжди пам'ятаючи про червоні лінії, щоб не вступати у війну», – сказав Макрон.

Він також додав, що європейським партнерам доведеться продовжити діалог із президентом РФ Володимиром Путіним.

«Ми (з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі - ред.) обидва не розмовляли з Володимиром Путіним з моменту сцен Бучі. Ми всі були вражені, приголомшені. Просто я робив це щоразу, коли президент Зеленський просив мене», – сказав Макрон.

Він додав, що «український президент хоче цього контакту».

«Ось тут наша роль стає в нагоді. І треба буде готувати мир. Одного дня буде припинення вогню. І будуть повноваження гаранта, яким будемо ми», – сказав Макрон.

САУ Caesar — це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

Основні характеристики:

Калібр — 155 мм

дальність стрільби — 42 км

боєкомплект — 18 снарядів

скорострільність — 6 пострілів за хвилину

максимальна швидкість по шосе — 100 км/год (50 км/год по бездоріжжю)

система управління вогнем Fast-Hit із прив'язкою до GPS

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки.