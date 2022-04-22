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    Франція поділиться з Україною «Цезарями»

    Caesar &ndash; французька 155-мм самохідна артилерійська установка - Франція поділиться з Україною «Цезарями»
    Caesar – французька 155-мм самохідна артилерійська установка
    фото з відкритих джерел

    Макрон зізнався, що змушений продовжити діалог із Путіним

    Україна отримає від Франції самохідні артилерійські установки «Цезар». Про це сказав президент країни Еммануель Макрон під час спілкування з французьким медіа Ouest-France, німецьким Funke та італійським Corriere della Sera.

    За словами Макрона, Європа повинна допомагати Україні.

    «Ми дуже злагоджені. Я говорив на цю тему з канцлером Шольцом. Ми все ще постачаємо значне обладнання, від «Мілана» (протитанкові ракети — ред.) до «Цезарів», включаючи кілька видів зброї. Я думаю, що ми повинні продовжувати цей шлях. Завжди пам'ятаючи про червоні лінії, щоб не вступати у війну», – сказав Макрон.

    Він також додав, що європейським партнерам доведеться продовжити діалог із президентом РФ Володимиром Путіним.

    «Ми (з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі - ред.) обидва не розмовляли з Володимиром Путіним з моменту сцен Бучі. Ми всі були вражені, приголомшені. Просто я робив це щоразу, коли президент Зеленський просив мене», – сказав Макрон.

    Він додав, що «український президент хоче цього контакту».

    «Ось тут наша роль стає в нагоді. І треба буде готувати мир. Одного дня буде припинення вогню. І будуть повноваження гаранта, яким будемо ми», – сказав Макрон.

    САУ Caesar — це французька артустановка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, укріплень та іншої техніки ворога. Вона перебуває на озброєнні Франції з 2007 року.

    Основні характеристики:

    • Калібр — 155 мм
    • дальність стрільби — 42 км
    • боєкомплект — 18 снарядів
    • скорострільність — 6 пострілів за хвилину
    • максимальна швидкість по шосе — 100 км/год (50 км/год по бездоріжжю)
    • система управління вогнем Fast-Hit із прив'язкою до GPS

    Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц знайшов виправдання, чому Німеччина не даватиме Україні танки.

    Теги: росія окупанти зброя війна Франція Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Франція поділиться з Україною «Цезарями»