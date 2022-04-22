Окупанти перебили високовольтну лінію на Луганщині

Сєвєродонецьк залишився без світла

У Сєверодонецьку повністю зникло електропостачання. Російські окупанти перебили високовольтну лінію в Луганській області, повідомив голова регіону Сергій Гайдай.

«Денний обстріл околиць Лисичанська мав катастрофічні наслідки. Росіяни пошкодили високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ. Знеструмлено всі житлові квартали Сєверодонецька. На місці аварії працює аварійна бригада ЛЕО», – написав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області без електроенергії 109 071 споживач, без газу – 108 715 абонентів.

Також Гайдай повідомив, що сьогодні росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної.

Раніше Гайдай заявив, що у Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.

Як відомо, гуманітарних коридорів 22 квітня не буде. Зазначимо, що гуманітарні коридори в Україні не були погоджені й протягом 17-19 квітня. Все через небезпеку обстрілів з боку окупантів. 20 квітня владі вдалося домовитися про гуманітарний коридор із Маріуполя, однак і він не спрацював так, як планувалося. Наступного дня все ж вдалося евакуювати 79 мешканців Маріуполя до безпечного місця.