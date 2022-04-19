«Дія» в поміч. Українці зможуть оформити допомогу від міжнародних організацій

Подати заяви (заявки, звернення) можна буде в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг

Кабінет міністрів затвердив Порядок подання заяви в електронній формі на отримання допомоги від міжнародних організацій. Про це свідчить постанова від 16 квітня, передає «Главком».

Документ передбачає, що українці зможуть подати заяви (заявки, звернення) в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Порталу «Дія». Заява формується у довільній формі особою віком від 14 років, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У заяві можуть зазначатися такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) стать;

3) дата народження;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

6) відомості про задеклароване (зареєстроване) місце проживання/ фактичне місце проживання;

7) серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

8) контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

9) відомості про повнолітніх членів сім’ї: родинні стосунки, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

10) відомості про дітей: кількість, дата народження, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); серія та номер свідоцтва про народження;

11) серія, номер, дата видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

12) номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання «єПідтримка», найменування банку.

Формування заяви припиняється засобами «Порталу «Дія», якщо зазначені відомості надано не в повному обсязі і не відповідають вимогам арифметичного та форматологічного контролю.

Подання заяви через «Дію» є лише підставою для надання міжнародної допомоги. Рішення щодо отримання міжнародної допомоги приймає відповідна організація. Про прийняте відповідною міжнародною організацією рішення про отримання або відмову заявник повідомляється засобами «Порталу «Дія»,

Відмова в отриманні допомоги не позбавляє можливості заявника подати заяву повторно.