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    «Дія» в поміч. Українці зможуть оформити допомогу від міжнародних організацій

    «Дія» в поміч. Українці зможуть оформити допомогу від міжнародних організацій
    фото з відкритих джерел

    Подати заяви (заявки, звернення) можна буде в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг

    Кабінет міністрів затвердив Порядок подання заяви в електронній формі на отримання допомоги від міжнародних організацій. Про це свідчить постанова від 16 квітня, передає «Главком».

    Документ передбачає, що українці зможуть подати заяви (заявки, звернення) в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Порталу «Дія». Заява формується у довільній формі особою віком від 14 років, якій присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків.

    У заяві можуть зазначатися такі відомості:

    1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

    2) стать;

    3) дата народження;

    4) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

    5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

    6) відомості про задеклароване (зареєстроване) місце проживання/ фактичне місце проживання;

    7) серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

    8) контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

    9) відомості про повнолітніх членів сім’ї: родинні стосунки, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

    10) відомості про дітей: кількість, дата народження, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); серія та номер свідоцтва про народження;

    11) серія, номер, дата видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

    12) номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання «єПідтримка», найменування банку.

    Формування заяви припиняється засобами «Порталу «Дія», якщо зазначені відомості надано не в повному обсязі і не відповідають вимогам арифметичного та форматологічного контролю.

    Подання заяви через «Дію» є лише підставою для надання міжнародної допомоги. Рішення щодо отримання міжнародної допомоги приймає відповідна організація. Про прийняте відповідною міжнародною організацією рішення про отримання або відмову заявник повідомляється засобами «Порталу «Дія»,

    Відмова в отриманні допомоги не позбавляє можливості заявника подати заяву повторно.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Міністерство цифрової трансформації України #stoprussia
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    «Дія» в поміч. Українці зможуть оформити допомогу від міжнародних організацій