  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Температура в Арктиці перевищила середні показники на 10 градусів

    • Розсилка
    Температура в Арктиці перевищила середні показники на 10 градусів - Температура в Арктиці перевищила середні показники на 10 градусів
    Температура в Арктиці перевищила середні показники на 10 градусів

    Внаслідок глобальних змін клімату Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу.

    Середньомісячна температура в Арктиці, зокрема в тій її частині, що є продовженням російського Сибіру, в червні досягла рекордних показників.

    Про це повідомляє ВВС.

    Як наголошується, в деяких районах температура перевищила середні показники на 10 градусів Цельсія.

    За даними науковців, таке потепління погіршило ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру, внаслідок чого в атмосферу потрапило 59 млн тонн вуглекислого газу.

    І хоча літня спека не є рідкістю за Полярним колом, але в останні місяці температури тут були аномально високими, йдеться в повідомленні.

    При цьому, вказують науковці, внаслідок глобальних змін клімату Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу.

    Нагадаємо, в Італії льодовик у горах накривають брезентом, щоб сповільнити його танення.

    Також у березні цього року повідомлялося, що каньйон під Льодовиком Денмана у Східній Антарктиці – найглибша наземна ущелина на Землі завглибшки 3,5 км нижче рівня моря – може вкрай швидко розтанути.

    До відома, у серпні минулого року в Ісландії «поховали» перший льодовик.

    спека Арктика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ