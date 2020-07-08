Температура в Арктиці перевищила середні показники на 10 градусів
Внаслідок глобальних змін клімату Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу.
Середньомісячна температура в Арктиці, зокрема в тій її частині, що є продовженням російського Сибіру, в червні досягла рекордних показників.
Про це повідомляє ВВС.
Як наголошується, в деяких районах температура перевищила середні показники на 10 градусів Цельсія.
За даними науковців, таке потепління погіршило ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру, внаслідок чого в атмосферу потрапило 59 млн тонн вуглекислого газу.
І хоча літня спека не є рідкістю за Полярним колом, але в останні місяці температури тут були аномально високими, йдеться в повідомленні.
При цьому, вказують науковці, внаслідок глобальних змін клімату Арктика нагрівається удвічі швидше, ніж решта світу.
Нагадаємо, в Італії льодовик у горах накривають брезентом, щоб сповільнити його танення.
Також у березні цього року повідомлялося, що каньйон під Льодовиком Денмана у Східній Антарктиці – найглибша наземна ущелина на Землі завглибшки 3,5 км нижче рівня моря – може вкрай швидко розтанути.
До відома, у серпні минулого року в Ісландії «поховали» перший льодовик.