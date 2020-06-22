В Італії льодовик у горах накривають брезентом, щоб сповільнити його танення



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Вперше льодовик накрили брезентом у 2008 році, тоді захистили 30 тисяч м², а вже цьогоріч — 100 тисяч м²

Команда має витратити шість тижнів, щоб накрити 100 тисяч м², а потім ще шість тижнів — щоб прибрати накриття

В Італії льодовик Презена в Альпах накривають світловідбивним брезентом, щоб захистити його від швидкого танення через глобальне потепління. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що після закінчення гірськолижного сезону та закриття канатних доріг, екоактивісти мають накрити льодовик білим брезентом, що захищатиме його від сонячних променів.

«Вперше це зробили у 2008 році. Тоді брезентом захистили 30 тисяч м², а вже цьогоріч — 100 тисяч м²», - йдеться у повідомленні.

Природоохоронці зазначають, що брезент дуже важко відрізнити від справжнього білого снігу.

Один брезент 70х5 метрів коштує до 400 євро. Команда має витратити шість тижнів, щоб накрити 100 тисяч м², а потім ще шість тижнів — щоб прибрати накриття.

До відома, Презена розташовується на півночі Італії між регіонами Ломбардія і Трентіно-Альто-Адідже на висоті 2700-3000 метрів. З 1993 року льодовик втратив більше третини свого обсягу.

Нагадаємо, у березні цього року повідомлялося, що каньйон під Льодовиком Денмана у Східній Антарктиці – найглибша наземна ущелина на Землі завглибшки 3,5 км нижче рівня моря – може вкрай швидко розтанути.

До відома, у серпні минулого року в Ісландії «поховали» перший льодовик.