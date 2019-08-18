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    У світі

    В Ісландії «поховали» перший льодовик

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    &nbsp;Вік льодовика близько 700 років - В Ісландії «поховали» перший льодовик
     Вік льодовика близько 700 років

    Окйокулль став першим льодовиком, що перетворився на малу крижину через зміни клімату

    В Ісландії провели церемонію прощання з льодовиком Окйокулль, що першим перетворився з льодовика на малу крижину через зміни клімату.

    Про це повідомляє BBC.

    Зазначається, що офіційно Окйокулль оголосили «померлим» у 2014 році — через зміни клімату він став занадто малим, аби відповідати категорії льодовика. Як зазначають науковці, його вік — близько 700 років.

    У церемонії прощання в селищі Боргафьордюр взяли участь прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інгі Гудбрандссон, а також колишня президентка Ірландії Мері Робінсон.

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    Також у пам’ять про Окйокуль встановили меморіальну табличку ісландською та англійською мовами. На ній ідеться, що така ж доля очікує на 200 інших льодовиків Ісландії.

    «Цей пам’ятник повинен підтвердити, що ми знаємо, що відбувається, і що треба робити», — написано на табличці.

    Нагадаємо, в Антарктиді льодовик, який відповідає за 4% від глобального підвищення рівня моря, тане швидше, ніж будь-коли.

    Також нещодавно в Арктиці зафіксували максимальну в історії температуру.

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