В Ісландії «поховали» перший льодовик

Окйокулль став першим льодовиком, що перетворився на малу крижину через зміни клімату

В Ісландії провели церемонію прощання з льодовиком Окйокулль, що першим перетворився з льодовика на малу крижину через зміни клімату.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що офіційно Окйокулль оголосили «померлим» у 2014 році — через зміни клімату він став занадто малим, аби відповідати категорії льодовика. Як зазначають науковці, його вік — близько 700 років.

У церемонії прощання в селищі Боргафьордюр взяли участь прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоуттір, міністр навколишнього середовища Гудмундур Інгі Гудбрандссон, а також колишня президентка Ірландії Мері Робінсон.

Також у пам’ять про Окйокуль встановили меморіальну табличку ісландською та англійською мовами. На ній ідеться, що така ж доля очікує на 200 інших льодовиків Ісландії.

The first Icelandic glacier to fall victim to climate change will be remembered with a memorial to be unveiled today — the first of its kind in the world, installed at the very place where the glacier #Okjökull, known as “Ok,” stood. #OkGlacier pic.twitter.com/unXf4FnB4P