Тепер офіційно. Зеленський призначив своїм речником колишнього телеведучого

Новий речник президента супроводжував його під час офіційного візиту до Литви, який відбувся 6-7 липня

Президент Володимир Зеленський сьогодні офіційно призначив свого нового прессекретаря. Ним став ведучий телеканалу «Україна 24», журналіст Сергій Никифоров. Він замінив на посаді попередню речницю Юлію Мендель. Про це йдеться у відповідному указі Зеленського від 9 липня.

Про те, що саме Никифоров стане новим речником президента раніше писав «Главком». В Офісі президента напередодні зазначили, що Никифоров уже почав працювати. Зокрема, він супроводжував Зеленського під час офіційного візиту президента до Литви, який відбувся 6-7 липня.

У президента переконували, що конкурс на посаду прессекретаря тривав близько двох місяців. Від початку було орієнтовно 70 претендентів. Врешті переміг журналіст та телеведучий телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров.

Никифоров професійний тележурналіст із 15-річним стажем. У 2007–2011 роках був кореспондентом телеканалу «Перший національний». Раніше працював на телеканалах «К1» та «24 каналі».

У 2011-му Никифоров перейшов на ‎міжнародний канал Euronews та переїхав у французький Ліон. Свою роботу там закінчив у 2017 році.

Вже з 2019 року Никифоров працював у холдингу «Медіа Група Україна», що входить до структур Ріната Ахметова. Зокрема він працював ведучим випуску новин телеканалу «Україна 24», ранкового шоу «Ранок чемпіонів» та був кореспондентом програми «Сьогодні».

У 2020 році Никифоров заявляв, що «Україна 24» «це не черговий політичний проєкт» та казав, що стежить за новинами «майже завжди, коли не спить».

У квітні попередня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель написала заяву на звільнення. Очікується, що після призначення нового речника Мендель зосередиться на роботі по взаємодії з іноземними ЗМІ.

На посаді речниці президента Мендель супроводжувала Зеленського на міжнародних зустрічах і пресконференціях, коментувала важливі політичні події та навіть намагалася запустити власне телешоу. Однак через це вона часто опинялася в центрі скандальних історій.