«Вже працює». На Банковій розповіли про перше завдання нового речника Зеленського

Сергій Никифоров супроводжував главу держави під час закордонного візиту

Сергій Никифоров почав виконувати обов’язки прессекретаря президента України і вже побував в першій закордонній поїздці із Володимиром Зеленським у Литві. Про це НВ розповів медіаконсультант Офісу президента Михайло Подоляк.

«Зараз закінчується спеціальна юридична перевірка перед підписанням трудової угоди як для всіх співробітників. Після цього президент призначить його (Никифорова) своїм указом», – пояснив Подоляк.

Співробітник Офісу президента додав, що Никифоров «вже працює» на посаді і супроводжував главу держави з візитом до Литви, який відбувся 6 липня.

Як повідомлялося, новим прессекретарем президента Володимира Зеленського стане ведучий випусків новин телеканалу «Україна 24» Сергій Никифоров. Журналіст до «України 24» працював на європейському телеканалі Euronews

Крім Никифорова на пост прессекретаря Зеленського розглядали кандидатуру колишнього журналіста Олександра Бондаренка. Юлія Мендель, яка обіймала посаду прессекретаря президента, зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.

Нагадаємо, в Офісі президента обіцяли представити нового прессекретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Конкурс на прессекретаря тривав близько двох місяців. З самого початку було близько 70 претендентів. На першому етапі майбутній спікер президента повинен був записати відеозвернення. На другому – залишилося близько 10 осіб. Вони пройшли кілька співбесід у голови Офісу президента Андрія Єрмака і відповідального за медіанапрямок ОП Михайла Подоляка. Потім кілька фіналістів повинні були виконати завдання як відповідати на критичні запитання журналістів. Після чого, фінальна співбесіда з двома кандидатами відбулася із Зеленським.