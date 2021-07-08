Мендель стане радницею Єрмака

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із зарубіжними ЗМІ. Про це журналістам різних видань повідомило джерело в Офісі президента.

«Зараз Мендель у відпустці й збирається презентувати свою книжку. До речі, вона називається «Кожен із нас – Президент», буде коштувати 190 гривень», – пишуть ЗМІ.

Про свою нову роботу Мендель поки нічого не розповіла, однак встигла вже подякувати видавництву за надруковану книжку та оприлюднила її обкладинку:

Юлія Мендель написала книжку

Сьогодні стало відомо, що Сергій Никифоров почав виконувати обов’язки прессекретаря президента України і вже побував в першій закордонній поїздці із Володимиром Зеленським у Литві.

Раніше повідомлялося, що Мендель зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» хейтерів.

Нагадаємо, Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

Мендель долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова».