Зеленський їде до Меркель: про що говоритимуть

У німецькому уряді повідомили, про що Меркель говоритиме із Зеленським у понеділок

Канцлерка ФРН Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, зокрема щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформи. Переговори планують провести 12 липня. Про це йдеться на сайті німецького уряду.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

«Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією», – зазначив Зайберт.

Раніше Меркель пояснила, чому вона хоче налагодити діалог із Путіним. Зокрема, німецька канцлерка вважає важливим прямо сказати Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин.

Зазначимо, що кандидати у канцлери Німеччини жорстко висловилися щодо членства України в ЄС і НАТО.

Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна. Посол запевнила, що «колись буде таке вікно можливостей вступити в НАТО і для України, але їй обов’язково треба бути готовою в той момент».