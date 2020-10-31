Теракт у Ніцці: Поліція затримала третього підозрюваного

У справі про теракт в Ніцці вже затримано троє фігурантів

Як повідомляє Reuters, поліція затримала 33-річного підозрюваного, його роль в теракті, під час якого були вбиті три людини встановлюється.

Таким чином, у справі про теракт в Ніцці вже затримано троє фігурантів. Напередодні поліція затримала двох чоловіків (47 і 35 років) за підозрою в плануванні теракту та допомозі терористу.

29 жовтня у Ніцці 25-річний тунісець вдерся до місцевої церкви, напавши з ножем на її відвідувачів. Унаслідок нападу було вбито три людини, зловмисник був затриманий в поліції і наразі перебуває у лікарні.

Влада Франції через напади оголосила максимальний рівень терористичної небезпеки, на вулиці міст вийшли до 7 тисяч військовослужбовців, які взяли під свій контроль церкви і школи.

Коментуючи загибель від рук терориста трьох людей мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав теракт проявом «ісламо-фашизму» у Франції.