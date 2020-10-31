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    Теракт у Ніцці: Поліція затримала третього підозрюваного

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    Поліція біля собору Нотр-Дам у Ніцці - Теракт у Ніцці: Поліція затримала третього підозрюваного
    Поліція біля собору Нотр-Дам у Ніцці
    Фото: Police Nationale 06/Twitter

    У справі про теракт в Ніцці вже затримано троє фігурантів

    Як повідомляє Reuters, поліція затримала 33-річного підозрюваного, його роль в теракті, під час якого були вбиті три людини встановлюється.

    Таким чином, у справі про теракт в Ніцці вже затримано троє фігурантів. Напередодні поліція затримала двох чоловіків (47 і 35 років) за підозрою в плануванні теракту та допомозі  терористу. 

    29 жовтня у Ніцці 25-річний тунісець вдерся до місцевої церкви, напавши з ножем на її відвідувачів. Унаслідок нападу було вбито три людини, зловмисник був затриманий в поліції і наразі перебуває у лікарні.

    Влада Франції через напади оголосила максимальний рівень терористичної небезпеки, на вулиці міст вийшли до 7 тисяч військовослужбовців, які взяли під свій контроль церкви і школи.

    Коментуючи загибель від рук терориста трьох людей мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав теракт проявом «ісламо-фашизму» у Франції.

    теракт Франція Ніцца
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