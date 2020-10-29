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    Мер Ніцци назвав напад біля церкви Нотр-Дам проявом «ісламо-фашизму»

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    Правоохоронці біля місця теракту - Мер Ніцци назвав напад біля церкви Нотр-Дам проявом «ісламо-фашизму»
    Правоохоронці біля місця теракту
    Police Nationale 06

    Мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав напад біля церкви Нотр-Дам, в результаті якого загинули три людини, є проявом «ісламо-фашизму».

    «Вже досить...Настав час Франції звільнитися від оманливих законів миролюбства, щоб остаточно знищити ісламо-фашизм на нашій території» цитує Естрозі Reuters.



    29 жовтня невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам.  Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

    За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає

    Президент Франції Еммануель Макрон вже проінформований про теракт та збирається терміново вилетіти до Ніцци.

    16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

    За даними ЗМІ, терорист  виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті.  Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.

    теракт Франція Ніцца
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