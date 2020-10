Мер Ніцци назвав напад біля церкви Нотр-Дам проявом «ісламо-фашизму»

Мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав напад біля церкви Нотр-Дам, в результаті якого загинули три людини, є проявом «ісламо-фашизму».

«Вже досить...Настав час Франції звільнитися від оманливих законів миролюбства, щоб остаточно знищити ісламо-фашизм на нашій території», – цитує Естрозі Reuters.

#Nice06 est une nouvelle fois touchée dans son coeur par l'islamofascisme que je ne cesse de dénoncer. J'adresse tout mon soutien et toute ma compassion aux familles des victimes de ce barbare. Je veux remercier les forces de l'ordre mobilisées et particulièrement la @PMdeNice pic.twitter.com/zgm4UPi1sR

Terror attack in Nice: Moment police raid church before attacker is arrested while chanting 'Allahu Akbar' https://t.co/SUe0pHVm0u pic.twitter.com/ZnaRdLXqNb