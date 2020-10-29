Мер Ніцци назвав напад біля церкви Нотр-Дам проявом «ісламо-фашизму»



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Правоохоронці біля місця теракту Police Nationale 06

Мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав напад біля церкви Нотр-Дам, в результаті якого загинули три людини, є проявом «ісламо-фашизму».

«Вже досить...Настав час Франції звільнитися від оманливих законів миролюбства, щоб остаточно знищити ісламо-фашизм на нашій території», – цитує Естрозі Reuters.





#Nice06 est une nouvelle fois touchée dans son coeur par l'islamofascisme que je ne cesse de dénoncer.



J'adresse tout mon soutien et toute ma compassion aux familles des victimes de ce barbare.



Je veux remercier les forces de l'ordre mobilisées et particulièrement la @PMdeNice pic.twitter.com/zgm4UPi1sR — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Terror attack in Nice: Moment police raid church before attacker is arrested while chanting 'Allahu Akbar' https://t.co/SUe0pHVm0u pic.twitter.com/ZnaRdLXqNb — Daily Mail Online (@MailOnline) October 29, 2020





29 жовтня невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам. Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає

Президент Франції Еммануель Макрон вже проінформований про теракт та збирається терміново вилетіти до Ніцци.

16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

За даними ЗМІ, терорист виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.