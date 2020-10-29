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    У Ніцці невідомий з ножем напав на перехожих, є загиблі. ЗМІ пишуть про обезголовлення жінки

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    Рятувальні служби на місці злочину.&nbsp;Влада кваліфікує напад як теракт. - У Ніцці невідомий з ножем напав на перехожих, є загиблі. ЗМІ пишуть про обезголовлення жінки
    Рятувальні служби на місці злочину. Влада кваліфікує напад як теракт.

    У місті Ніцца що на півдні Франції невідомий напав на людей біля ​​церкви Нотр-Дам, загинули три людини, кілька осіб отримали поранення.

    Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

    Як пише Reutersодна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

    Президент Франції Еммануель Макрон вже проінформований про теракт та збирається терміново вилетіти до Ніцци.

    16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

    За даними ЗМІ, терорист  виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті.  Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.

    теракт Франція Ніцца Twitter жінка
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