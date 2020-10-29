Нападником в Ніцці виявився 25-річний чоловік арабської зовнішності



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Поліція зняла у затриманого відбитки пальців

Зловмисник повідомив, що йому 25 років і що його звуть Брахім

Французькі слідчі допитали чоловіка, який скоїв теракт в Ніцці. Про це повідомляє телеканал RTBF.

Раніше телеканал BFM TV, якому один з жителів Ніцци передав фотографію нападника, пораненого поліцією і лежачого на асфальті, повідомив, що це молодий чоловік арабської зовнішності.

За інформацією видання, документів при ньому не було. Поліція зняла у затриманого відбитки пальців.

При затриманні зловмисник отримав кілька кульових поранень, зокрема в плече і ногу. Він поміщений в госпіталь імені Пастера міста Ніцца.

Нагадаємо, що 29 жовтня невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам. Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає

Президент Франції Еммануель Макрон вже проінформований про теракт та збирається терміново вилетіти до Ніцци.

Крім того, в той же час у французькому місті стався новий напад з ножем на поліцію.

16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

За даними ЗМІ, терорист виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.