Теракт в Оленівці: Україна запустила процедуру повернення тіл загиблих

Українська сторона вимагає від РФ відвідати поранених в Оленівці українських військовополонених

Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовополонених у Оленівці Донецької області. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі єдиного телемарафону.

«Я вчора офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного хреста, до Моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим щоб як уповноваженому Верховної Ради з прав людини мені надали можливість відвідати це місце воєнного злочину», – сказав Лубінець.

Він нагадав, що міжнародні інституції, у першу чергу ООН і МКЧХ, були гарантами безпеки, коли бійці виходили з «Азовсталі».

Омбудсман розповів, що також звернувся до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з пропозицією прибути разом із ним до Оленівки.

«Щоб у нашій присутності експерти-міжнародники взяли проби ґрунту, матеріалів, щоб було абсолютно відкрите розслідування», – сказав Лубінець.

Він також повідомив, що вимагає від РФ відвідати поранених в Оленівці українських військовополонених.

«Обов’язкове відвідування поранених. Свідчення поранених слугуватимуть додатковим доказом того, що насправді там відбулося: як відбувався процес переведення, що казали хлопцям, чому їх переводять і саме в цей барак. Наскільки ми знаємо, позитивних змін в умовах тримання там не було», – пояснив Лубінець.

Лубінець також повідомив, що українська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих військовослужбовців, які утримувалися в Оленівці.

Посадовець також розповів, що запросив у російської сторони інформацію про загиблих і поранених військовополонених.

Лубінець розповів, що є підстави вважати, що йдеться про військову операцію, яка давно готувалася.

«Цей барак був побудований окремо. Для нас це показник того що це військова операція давно готувалася», – пояснив омбудсман.

Крім того, за словами Лубінця, про підготовку до спецоперації свідчить і те, що на окремих телеграм-каналах ще в червні обговорювалося, що українські Збройні сили будуть бити по Оленівці.

Нагадаємо, рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві.

Як повідомлялося, окупанти здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені.