Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Учасники акцію вимагають від світу визнати Росію країною-спонсоркою тероризму
Рідні полонених захисників «Азовсталі» влаштували сьогодні у Києві мирну акцію. Вони вкотре закликають владу і міжнародну спільноту звернути увагу на масові порушення прав українських військовополонених. Про це повідомило «Суспільне».
Мітинг відбувся 30 липня на Софіївській площі у столиці. Із транспорантами і плакатами на вулицю вийшло близько сотні людей.
На акцію вийшла і дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка — Катерина. Вона розчарування бездіяльністю міжнародних організацій, які гарантували збереження життя і здоровʼя військових. Зокрема, йдеться про ООН та Червоний Хрест.
Катерина вкотре вимагає від світу визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.
Під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників. За даними Офісу генпрокурора України, поранення дістали 130 людей.
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