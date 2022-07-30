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Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)

Мар’яна Мигаль
30 липня, 15:35 glavcom.ua
Рідні захисників «Азовсталі» вийшли на акцію у Києві (відео)
Мітинг відбувся 30 липня на Софіївській площі у столиці
фото: Суспільне

Учасники акцію вимагають від світу визнати Росію країною-спонсоркою тероризму

Рідні полонених захисників «Азовсталі» влаштували сьогодні у Києві мирну акцію. Вони вкотре закликають владу і міжнародну спільноту звернути увагу на масові порушення прав українських військовополонених. Про це повідомило «Суспільне».

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Мітинг відбувся 30 липня на Софіївській площі у столиці. Із транспорантами і плакатами на вулицю вийшло близько сотні людей.

На акцію вийшла і дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка — Катерина. Вона розчарування бездіяльністю міжнародних організацій, які гарантували збереження життя і здоровʼя військових. Зокрема, йдеться про ООН та Червоний Хрест.

Катерина вкотре вимагає від світу визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.

Під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників. За даними Офісу генпрокурора України, ​поранення дістали 130 людей.

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