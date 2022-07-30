Екснардеп оприлюднив «список загиблих» у Оленівці: «Азов» не підтверджує

«Азов» не підтвердив оприлюднений Мосійчуком список загиблих у Оленівці. Цього, заявила патронатна служба полку, не зможе зробити жодна організація

У списку «загиблих і поранених» українці помітили нестиковки, що викликає сумнів у його достовірності

У мережі з’явився список нібито загиблих та поранених українських військових, що перебували у концтаборі в Оленівці, коли його обстріляли окупанти. Список виклав на Facebook-сторінці народний депутат України VIII скликання Ігор Мосійчук.

Сам Мосійчук не пояснив, звідки взяв список, зазначивши лише що його «оприлюднили росіяни».

В коментарях користувачі поставили під сумнів достовірність цього списку – зокрема, через те, що один персонаж (Лобов Олег Валерійович, 9.07.1991) вказаний і як загиблий, і як поранений водночас.

Патронатна служба полку «Янголи Азову» заявила у своєму Telegram-каналі, що зараз не може підтвердити достовірність цього списку.

«Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ», – заявили в «Азові».

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Генштаб ЗСУ повідомив, що обстріл було зроблено для того, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів та приховати тортури над полоненими.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.

До слова, піротехніки помітили шокуючі деталі у відео з Оленівки.