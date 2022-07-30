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МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»

Мар’яна Мигаль
30 липня, 15:02 glavcom.ua
МЗС відреагувало на заклики РФ стратити бійців «Азов»
фото з відкритих джерел

Ніколенко закликав усіх причетних притягнути до відповідальності 

Публічні заклик посольства РФ до страти бійців полку «Азов» не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни, вони мають відповісти за свої злочини. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і повинні відповідати», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку «Азов», написавши, що українські бійці нібито «заслуговують смерті через повішання».

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Тим часом окупанти зробили зізнання в тому, що українських полонених в Оленівці вбила Росія.

Також засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький заявив, що цієї ночі росіяни вбили частину полонених «азовців» під час удару по вʼязниці в тимчасово окупованій Оленівці. За його словами, бійці полку були переведені в окрему будівлю. Білецький наголосив, що російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. 

Читайте також: Удар по Оленівці. Білецький розповів, як росіяни вбивали полонених «азовців» 
Читайте також: Удар по Оленівці. Білецький розповів, як росіяни вбивали полонених «азовців» 

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