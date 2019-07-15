  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Термін покладених на адвоката Вишинського Доманського обмежень закінчився

    • Розсилка
    <span>Адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський</span> - Термін покладених на адвоката Вишинського Доманського обмежень закінчився
    Адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський

    Адвокат заявляє, що всі слідчі дії в його кримінальній справі вже завершено

    Термін обмежень, покладених судом на адвоката директора «РИА Новости» Кирила Вишинського Андрія Доманського, закінчився.

    «Термін покладених зобов'язань закінчився 1 липня... Прокуратура не зверталася до суду з клопотанням про його продовження», - повідомив адвокат.

    Читайте також

    Він також зазначив, що скарга на призначення йому застави перебуває на розгляді в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду.

    Адвокат заявляє, що всі слідчі дії в його кримінальній справі вже завершено.

    Як повідомлялось, у квітні Генпрокуратура повідомила Доманському про підозру в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.

    За даними слідства, адвокат незаконно приватизував власність територіальної громади Києва на території державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» по вул. Петра Сагайдачного в Києві на користь офшорної компанії і надалі легалізував її шляхом продажу.

    Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 192 тис. грн і наклав низку зобов'язань, зокрема, повідомляти правоохоронцям про зміну свого місця перебування.

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    прокуратура Київ суд Генпрокуратура адвокат Кирило Вишинський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ