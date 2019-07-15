Термін покладених на адвоката Вишинського Доманського обмежень закінчився



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Адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманський

Адвокат заявляє, що всі слідчі дії в його кримінальній справі вже завершено

Термін обмежень, покладених судом на адвоката директора «РИА Новости» Кирила Вишинського Андрія Доманського, закінчився.

«Термін покладених зобов'язань закінчився 1 липня... Прокуратура не зверталася до суду з клопотанням про його продовження», - повідомив адвокат.

Він також зазначив, що скарга на призначення йому застави перебуває на розгляді в Касаційному кримінальному суді Верховного Суду.

Адвокат заявляє, що всі слідчі дії в його кримінальній справі вже завершено.

Як повідомлялось, у квітні Генпрокуратура повідомила Доманському про підозру в незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.

За даними слідства, адвокат незаконно приватизував власність територіальної громади Києва на території державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» по вул. Петра Сагайдачного в Києві на користь офшорної компанії і надалі легалізував її шляхом продажу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 192 тис. грн і наклав низку зобов'язань, зокрема, повідомляти правоохоронцям про зміну свого місця перебування.

Джерело: Українські новини