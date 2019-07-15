Суд переніс розгляд питання звільнення Вишинського



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Голова порталу РИА «Новости-Украина» Кирило Вишинський Фото: Reuters

Засідання перенесли на 19 липня, перенесення пов'язане з тим, що колегія суддів перебуває в кімнаті для нарад за іншим процесом

Подільський районний суд Києва переніс розгляд питання звільнення підозрюваного у держзраді голови порталу РИА «Новости-Украина» Кирила Вишинського на 19 липня.

У суді зазначили, що «справ знімається з розгляду».

Відповідні документи були передані Вишинському та його адвокатам.

Вони їх підписали.

Перенесення пов'язане з тим, що колегія суддів перебуває в кімнаті для нарад за іншим процесом.

Зазначимо, що запобіжний захід закінчується 22-го липня.

Раніше представник Кремля Дмитро Пєсков не став відповідати на питання, чи обговорюється можливість обміну колишнього керівника «РИА Новости Україна» на українських моряків, захоплених у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова прибула до Києва, щоб бути присутньою на судовому засіданні у справі керівника «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. Вона зустрічалася з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і зазначила, що у вівторок омбудсмени двох країн проведуть зустріч у Москві.

Нагадаємо, на минулому тижні головний редактор «Эха Москвы» Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

Як повідомлялось, прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов застеріг, що колишній головний редактор «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський 15 липня може вийти під заставу та втекти за кордон. Мамедов нагадав, що нещодавно Конституційний суд визнав неконституційною норму КПК України, якою суд фактично зобов'язувався застосовувати безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою — для підозрюваних у вчиненні державної зради та інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ нацбезпеки.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.