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    Тероборона на Сумщині знешкодила три російські танки та артилерійську установку

    Тероборона на Сумщині знешкодила три російські танки та артилерійську установку

    За даними Живицького, ліквідовані щонайменше двоє російських військових

    У Сумській області територіальна оборона знешкодила три ворожі танки та самохідну артилерійську установку.
    Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Фейсбуку.

    «16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила 3 танки фашистської росії та одну САУ, – написав він.

    За даними Живицького, ліквідовані щонайменше двоє російських військових.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині бої не припиняються, багато жертв.

    Як стало відомо, на Луганщині невідомі знімали відео на підтримку Путіна за сценарієм.

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    Теги: Білорусь
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    Тероборона на Сумщині знешкодила три російські танки та артилерійську установку