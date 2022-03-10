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    Події в Україні

    Ситуація на Луганщині: бої не припиняються, багато жертв

    &laquo;На фото: Білокуракине&raquo;, &ndash; Гайдай<br /><br /> - Ситуація на Луганщині: бої не припиняються, багато жертв
    «На фото: Білокуракине», – Гайдай

    фото: Сергій Гайдай /Telegram

    У області відсутні комунікації у понад 115 тис. українців

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на Луганському напрямку, бої не припиняються. Луганщина тримає оборону. Про це написав у Telegram керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Луганщина тримає оборону, гірко оплакує втрачене населення, але щоранку знаходить сили відкидати ворога, змушуючи відступати. Мужні та сильні, вільні... Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Багато жертв. Відсутні комунікації. Знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково, загалом це 115 тис. 461 споживачів. Немає газу, води, опалення», – написав Гайдай.

    Він наголосив, що віра мешканців області в ЗСУ безкінечна.

    «Кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації. Ніхто не хоче бути ні в нафантазованій «ЛНР», ні в Росії, під керівництвом божевільного!», – заявив голова ОВА.

    Нагадаємо, прокуратура взялася за російських загарбників, які зруйнували будинки та газопроводи на Луганщині.

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    Теги: ЗСУ Луганщина опалення військові Україна Telegram населення Сергій Гайдай
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    Ситуація на Луганщині: бої не припиняються, багато жертв