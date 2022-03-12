У Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню

Увечері 11 березня почався обстріл міста

Під обстріли у Миколаєві потрапив медичний заклад – Миколаївський обласний онкологічний диспансер. Про це повідомив у Facebook начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.

«Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області», – написав Максим Безносенко.

Начальник обласного управління охорони здоров'я також додав, якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії.

З його слів, великої шкоди будівлі не завдали.

Окупанти почали стріляти по Миколаєву приблизно о 20:00. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, росіяни вели вогонь з північно-східної сторони. На щастя, жертв немає.

Віталій Кім заявив, що ворог накрив обстрілами звичайний мікрорайон міста. Він наголосив, що поруч не було жодних об'єктів критичної інфраструктури чи військових.

У Миколаївській області розташована ще одна українська АЕС. Йдеться про Південноукраїнську атомну станцію. Кім розповів, чи рухається ворог у цьому напрямку.

«Вони нас обходили. Але зараз вони не просуваються далі у напрямку Південноукраїнської АЕС», – відповів Віталій Кім.

Як повідомлялося, під час обстрілу Миколаєва: одна людина поранена, пошкоджені цивільні об'єкти.

Як відомо, попередня ніч у Миколаєві пройшла спокійно.

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