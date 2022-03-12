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    Події в Україні

    У Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню

    Під вогонь потрапив медзаклад та житловий масив - У Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню
    Під вогонь потрапив медзаклад та житловий масив
    фото: скріншот із відео Максима Безносенка

    Увечері 11 березня почався обстріл міста

    Під обстріли у Миколаєві потрапив медичний заклад – Миколаївський обласний онкологічний диспансер. Про це повідомив у Facebook начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.

    «Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області», – написав Максим Безносенко.

    Начальник обласного управління охорони здоров'я також додав, якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії.

    З його слів, великої шкоди будівлі не завдали.

    Окупанти почали стріляти по Миколаєву приблизно о 20:00. За словами голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, росіяни вели вогонь з північно-східної сторони. На щастя, жертв немає.

    Віталій Кім заявив, що ворог накрив обстрілами звичайний мікрорайон міста. Він наголосив, що поруч не було жодних об'єктів критичної інфраструктури чи військових.

    У Миколаївській області розташована ще одна українська АЕС. Йдеться про Південноукраїнську атомну станцію. Кім розповів, чи рухається ворог у цьому напрямку.

    «Вони нас обходили. Але зараз вони не просуваються далі у напрямку Південноукраїнської АЕС», – відповів Віталій Кім.

    Як повідомлялося, під час обстрілу Миколаєва: одна людина поранена, пошкоджені цивільні об'єкти.

    Як відомо, попередня ніч у Миколаєві пройшла спокійно.

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    Теги: Росія окупанти обстріл Миколаїв АЕС Facebook журналіст
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    У Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню