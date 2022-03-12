Трупи окупантів звозять у Білорусь і лишають гнити – Геращенко

Тіла складають навіть не в холодильник, а у звичайне приміщення

Лікарі думають, що десь існує мобільний крематорій чи рештки просто хоронять

За даними російської служби BBC, трупи російських солдатів звозять у білоруський морг навіть не в холодильник, а до звичайного приміщення – 5 на 5 квадратних метрів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, вдалося отримати інформацію про те, що відбувається у морзі білоруського міста Мозиря.

Нагадаємо, що раніше в незалежних білоруських та українських ЗМІ стала з'являтися інформація про те, що в містах на півдні Білорусі лікарні нібито переповнені тілами російських військових.

«Трупи звозять навіть не в холодильник, а до звичайного приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складають деякий час, вони гниють, смердять – потім тіла кудись відвозять», – розповіло BBC джерело, яке знайоме зі співробітниками моргу.

За їхніми даними, всі маніпуляції з трупами російських солдатів виконують самі ж російські окупанти. Все охороняється, а доступ має лише завідувач відділу.

Про кількість трупів ніхто не повідомляє, але люди нажахані ситуацією, яка склалася. Лікарі думають, що десь існує мобільний крематорій чи просто хоронять, розповіли співробітники моргу.

Раніше стало відомо, що у Білорусі усі морги забиті тілами убитих чеченців.

Днями активісти Росії провели акцію, закликаючи забрати трупи російських солдатів з України.

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