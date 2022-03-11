На Луганщині невідомі знімали відео на підтримку Путіна за сценарієм

Окупанти розповсюджують агітаційні листи та відео, де українці нібито підтримують режим Путіна

В Луганській області десятеро невідомих людей, вдаючи місцевих жителів міста Сватово, записали відео звернення на підтримку російського режиму, повідомляє Луганська ОДА. Про це повідомляє Луганська ОДА у Facebook.

У Сватовому десятеро невідомих, виконуючи роль місцевих жителів, записали відео на підтримку режиму Путіна.

«Окупаційна влада так званих ДНР і ЛНР за підтримки рф продовжує впровадження антидержавницької політики в бік України. Ціль у них одна – показати якомога більшій частині українців, що всі ми нібито чекаємо на росію. Окупанти або своїми силами, або під погрозами примушують людей звертатись до Путіна «з подякою за визволення», записують відповідні відео», – говориться у повідомлені.

Росіяни намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв'язок, тобто значно обмежений доступ до новин.

Нагадаємо, сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.