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    Терорист Стрєлков б'є на сполох: Україна захопить важливий форпост окупантів

    Терорист Гіркін на прізвисько Стрєлков запанікував через можливість входу в Тирасполь ЗСУ - Терорист Стрєлков б'є на сполох: Україна захопить важливий форпост окупантів
    Терорист Гіркін на прізвисько Стрєлков запанікував через можливість входу в Тирасполь ЗСУ
    фото ідкритих джерел

    Гіркін переконаний, що до входу українських військ у Тирасполь залишилися лічені дні

    Російський терорист Ігор Гіркін (відомий, як Стрєлков) запанікував через можливість входу українських військ у місто Тирасполь, яке зараз належить де-факто підконтрольному РФ Придністров'ю. Про це Гіркін написав у Telegram.

    «Підготовка до вторгнення в Придністров'я йде повним ходом і початку бойових дій на цьому напрямку очікується найближчими днями», – написав Гіркін.

    За його словами, влада Україна зараз «торгується» з Кремлем. Якщо РФ найближчим часом буде й надалі зривати евакуацію мирних заручників у заблокованому Маріуполі, ЗСУ готові захопити важливий форпост росіян у Тирасполі.

    Причому, Гіркін переконаний, що ЗСУ все одно повернуть територію невизнаного Придністров'я Молдові, незалежно від згоди чи незгоди Росії по «маріупольському питанню».

    Нагадаємо, дещо раніше Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму через високу можливість знищення Керченського мосту українськими військами.

    Щоправда, він знову продовжує стверджувати, що українці атакують міст, лише якщо західні партнери допоможуть.


    Теги: росія окупанти війна Ігор Стрєлков Придністров'я
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    Терорист Стрєлков б'є на сполох: Україна захопить важливий форпост окупантів