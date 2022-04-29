Терорист Стрєлков б'є на сполох: Україна захопить важливий форпост окупантів

Терорист Гіркін на прізвисько Стрєлков запанікував через можливість входу в Тирасполь ЗСУ

Гіркін переконаний, що до входу українських військ у Тирасполь залишилися лічені дні

Російський терорист Ігор Гіркін (відомий, як Стрєлков) запанікував через можливість входу українських військ у місто Тирасполь, яке зараз належить де-факто підконтрольному РФ Придністров'ю. Про це Гіркін написав у Telegram.

«Підготовка до вторгнення в Придністров'я йде повним ходом і початку бойових дій на цьому напрямку очікується найближчими днями», – написав Гіркін.

За його словами, влада Україна зараз «торгується» з Кремлем. Якщо РФ найближчим часом буде й надалі зривати евакуацію мирних заручників у заблокованому Маріуполі, ЗСУ готові захопити важливий форпост росіян у Тирасполі.

Причому, Гіркін переконаний, що ЗСУ все одно повернуть територію невизнаного Придністров'я Молдові, незалежно від згоди чи незгоди Росії по «маріупольському питанню».

Нагадаємо, дещо раніше Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму через високу можливість знищення Керченського мосту українськими військами.

Щоправда, він знову продовжує стверджувати, що українці атакують міст, лише якщо західні партнери допоможуть.



