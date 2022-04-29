Три країни радять громадянам якнайшвидше виїхати з Придністров'я

Ізраїль, Німеччина і Болгарія рекомендують залишити регіон

Ізраїль закликає своїх громадян негайно покинути територію Придністровського регіону Молдови у зв'язку з недавніми вибухами та обстрілами в так званій «ПМР». Про це йдеться у заяві ізраїльського дипломата і представника МЗС Йоеля Ліона у Twitter.

«У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та у зв'язку з тим, що можливості міністерства закордонних справ з надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там – обмежені, громадянам Ізраїлю настійно рекомендується покинути Придністров'я якомога швидше», – йдеться в публікації.

Також МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам країни, які планують подорож до невизнаного Придністров'я найближчим часом, скасувати таку поїздку до покращення обстановки в цьому регіоні Молдови.

Додамо, що з аналогічним закликом виступило також і МЗС Болгарії. Відомство також підвищило рівень ризику подорожей до Молдови до найвищої – п'ятої.

«З огляду на ситуацію, що погіршується в Молдові та навколо неї, ми закликаємо наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ми закликаємо болгарських громадян, які перебувають на території Республіки Молдова, вжити заходів і залишити країну наявними засобами», – вказується в заяві міністерства.

МЗС Німеччини також оновило рекомендації для мандрівників.

«Ситуація з безпекою у Придністров'ї погіршилася. На цьому фоні поїздки до Придністров'я категорично не вітаються»,– йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Громадян Німеччини закликають перевірити, чи їхнє перебування на сайті є обов'язковим, та дотримуватися інструкцій місцевої влади/сил безпеки.

«Зверніть увагу, що посольство Німеччини в Кишиневі не може надавати консульську допомогу Придністров'ю», – попередили в МЗС.

Нещодавно в Придністров’ї прогримали вибухи: з’явилося відео обстрілу «МГБ».

Також президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї.

Згідно з повідомленням розвідки, Росія готується до можливої військової операції в Молдові. Кірм цього, Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення – розвідка.

Читайте також: