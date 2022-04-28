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    Думки вголос

    Україна чекає нападу з боку Придністров'я?

    • Тарас Загородній

      Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

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    В першу чергу, Придністров'я &ndash; це проблема Молдови - Україна чекає нападу з боку Придністров'я?
    В першу чергу, Придністров'я – це проблема Молдови
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ не можуть атакувати першими невизнану республіку

    Коли Рузвельта постійно запитували чому США не вступають у Другу світову війну (війна почалася у 1939 році), хоча їх військова промисловість була розгорнута, то Рузвельт відповідав: «Ми чекаємо інциденту». «Інцидент» настав у вигляді нападу Японії на Перл-Гарбор.

    Деякі конспірологи, щоправда, довгий час мусолили тему, що це було зроблено спеціально. Це не правда. Багато військових США попереджали, що це можливо, але досвіду війни у США, тим більше, на своїй території було мало на той момент (у США до Другої світової війни чисто символічна армія була, тому що воювати не було з ким).

    Одним із генералів, який попереджав, був легендарний генерал Паттон, але в нього була слава скандаліста та людини, яку рідко слухали.

    Пам'ятаю історію, що коли він керував підрозділом у Європі, то не послухався наказу та захопив кілька міст у Німеччині. На обурення командування відправив гранично зухвалу телеграму «Так і що тепер? Може повернути їм назад?».

    Так ось. Так працює демократичне суспільство. І головне на початку війни – це не зробитися агресором

    Це я до закликів «А давайте в'є***м Придністров'я і захопимо його».

    По-перше, без «інциденту» ми одразу станемо агресором. За це вхопляться посібники сучасних нацистів з ЄС (насамперед Німеччина) та почнуть гальмувати постачання озброєння та інші неприємності.

    По-друге, це теж відволікання ресурсу.

    По-третє, без дозволу Молдови це складно буде зробити, а керівництво Молдови поводиться м'яко кажучи дуже дивно. Чого варта заява президента Санду (у нас дуже багато захоплень було з її приводу), що «напруженість у Придністров'ї створюють якісь сили, які хочуть війни». Цікаво, що «сил» виявляється багато. Тобто слово «Росія» вона видавити із себе не може.

    На мій погляд, операція буде можлива за двох факторів:

    1. Наявність переконливого інциденту
    2. За наявності вже такої кількості зброї, що навіть короткочасні перебої у постачаннях особливо нічого не поміняють.
    Читайте також: Придністровський казус беллі. Хто втягує Молдову у війну?

    Джерело: блог Тараса Загороднього

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    Теги: росія окупанти історія ЗСУ армія війна Україна Придністров'я озброєння окупація #stoprussia
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    Україна чекає нападу з боку Придністров'я?