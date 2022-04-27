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    Офіс президента пояснив, чим та для кого небезпечне Придністров'я

    Найбільшу загрозу з точки зору ракетних ударів&nbsp;Придністров&lsquo;я становить для Вінницької та Одеської областей - Офіс президента пояснив, чим та для кого небезпечне Придністров'я
    Найбільшу загрозу з точки зору ракетних ударів Придністров‘я становить для Вінницької та Одеської областей
    фото: AFP

    Найбільше від активізації бойових дій у Придністровському регіоні можуть постраждати дві українські області

    Невизнане Придністров‘я завжди було плацдармом, з якого можуть бути певні ризики для України. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 27 квітня.

    Подоляк наголосив, що найбільшу загрозу з точки зору ракетних ударів Придністров‘я становить для Вінницької та Одеської областей.

    Подоляк також висловив свою думку з приводу того, що може означати нагнітання ситуації навколо цього регіону останніми днями.

    «Втягування Придністров'я у війну означатиме кінець цього анклаву, і в Тирасполі це розуміють.Тому скоріше йдеться в цьому випадку про інформаційний тиск на Україну», – заявив радник Офісу президента.

    Крім цього, він розкритикував генсека ООН за те, що той спочатку поїхав до Росії, а потім до України.

    «Мені дивно, що представники таких організацій, як ООН, їдуть спочатку до Росії, а не до України. Те, що тільки на 63-й день війни вони заговорили про гуманітарні коридори, звучить дивно. ООН − слабка організація», – сказав Подоляк.

    Нагадаємо, що напередодні у Придністров’ї сталися три вибухи – постріл з РПГ по будівлі «МДБ», а також вибухи у селі Маяк, де розташовується «Придністровський телерадіоцентр» та біля військової частини поблизу населеного пункту Паркани. Лідер сепаратистів Вадим Красносельський одразу звинуватив Україну. За даними ГУР, Росія разом із підконтрольним режимом готувалася до влаштування інцидентів завчасно.

    Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

    Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують повідомлення від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

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    Теги: росія війна Придністров'я Офіс президента
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    Офіс президента пояснив, чим та для кого небезпечне Придністров'я